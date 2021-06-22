YARDIM!!!! göstergeyi MT4'ten MT5'e dönüştürün.(ücretsiz) - sayfa 8
Günün neşeli zamanı.!!!! Hindinin yeniden yapılmasına yardım et. Daha doğrusu MT5 için yeniden yaptım ama çalışmak istemiyor. Hata vermiyor ama aynı zamanda bilgileri doğru göstermek istemiyor, neden ???? Ben bile söyleyemem. Minnettar olacağım. Teşekkürler!!!
Çocuklar, kim yapabilir yardım edin. TMA göstergesi, mt4'ten mt5'e kim dönüşebilir??? Bir web dönüştürücü ile denedim, çok hata veriyor, çok minnettar olacağım.
Neden dönüştürmek? Zaten orada hazır. Yardım arayın.https://www.mql5.com/en/code/1456
tma.mq5 (5.22 KB) görünümü
Lütfen CCI Chanel göstergesini MT4'ten MT5'e dönüştürmeme yardım edin.
Maalesef ödeme yapamıyorlar. Kibar bir insan varsa, içtenlikle minnettar olacağım.
MT5 için gösterge üzerinde yeniden çalışmama yardım etmenizi rica ediyorum, çok minnettar olacağım.
S.E.M .: \MQL5\Göstergeler\
Her neyse, uğraştığın ve zamanını boşa harcadığın için teşekkür ederim ama o olsaydı havai fişekler olurdu, ama bu tam bir tma'dan çok tek bir vuruş gibi.
https://forex-station.com/viewtopic.php?t=8423458&start=120 sitesinde benzer bir gösterge buldum
https://forex-station.com/viewtopic.php?t=8423458&start=12 sitesinde benzer bir gösterge buldum
Sevgili SEM!!! Senin sayende kocaman insan, sevincimin sınırını hayal bile edemezsin, sana iyi şanslar ve devasa boyutsuz bir kazanç.
Arkadaşlar bu videodaki gibi benzer göstergeleri olan var mı? Size minnettar olurum) https://youtu.be/1Y3zWHY73vc
Tünaydın! Bu göstergeyi bulamıyorum, bu yüzden topluluktan mt5'e geçmeme yardım etmelerini istiyorum.
Ekaterina Babaeva :
konvektör diye bir program var
Catherine, bu mizah mı? Konvektör bir ısıtma cihazıdır. Böyle bir program dönüştürücü olarak adlandırılabilir (convert = convert). Varsa böyle bir programın linkini gönderebilir misiniz?