FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1111
Bir şekilde çözeceğim) 50'ye aldım ve 5260'a sattım ve orada kimseyi görmedim)))
Ve kalabalığın içinde geyiği kovalama şeklinle, yapacaksın)
Şimdilik Eureka satıyorum ve büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde patlayacağım)
Açılama var mıydı? ))) Oldu! ))) Negatif delta ile düzeltme = tahterevalliden aşağı inmek? ))) Öyleydi! ))) Şu anda delta pozitif, bu da Yahudilerde şoksuz ölçülü bir burjuva yaşamı anlamına geliyor)))
Ne diyebilirim ki... Benim enstrümanlarıma göre piyasa vurmaya hazır. Bu ne zaman olacak, bilmiyorum. durum son derece keyfi. pozlarım levyelerle açık ve anneanneler durmadan büyüyor......
+1 Milyoner
burada bir milyoner üzerinde bir milyonerimiz var. Toz toplayan bir Gelikov'a çığlık atan dolu bir kulübe var
Peki, büyük Euroshuher için hazırlanıyor muyuz?
Sanırım aşağı, hasta kelimesini kaldırmanın arka planına karşı olacak :-D