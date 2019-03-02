FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1105
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kasıtlı mı yoksa doğuştan mı? Bu fenomene ne denir? Bilim adamları tarafından araştırıldı mı? )))
ESSS!!!! Aferin! Bir strateji yazın ve sahip olduğunuzdan başka hiçbir alıntıya gerek yok.
Burada olanlardan bir saat önce bir claptrap tahmini eklemek için kalır, istenen Kase'yi elde ederiz :-D
otomatik olarak. bir çocukluk arkadaşım onun dışında neredeyse kimsenin beni anlamadığını söylüyor.
Arkadaş gerçek mi yoksa kurgu mu? )))
yeniden OYNA
_new-rena :
otomatik olarak. bir çocukluk arkadaşım onun dışında neredeyse kimsenin beni anlamadığını söylüyor.
Yani en azından orada ne olduğunu, nasıl ve nerede olduğunu anlıyorsunuz? Yapmıyorum))))))
yeniden OYNA
_new-rena :
otomatik olarak. bir çocukluk arkadaşım onun dışında neredeyse kimsenin beni anlamadığını söylüyor.
Satın alma hacimleri üzerinde Che mevcut değil mi?
yeniden OYNA
_new-rena :
otomatik olarak. bir çocukluk arkadaşım onun dışında neredeyse kimsenin beni anlamadığını söylüyor.
Sadece aynı soru hala duruyor. O retorikti. Bu konu hakkında konuşmak için bir davet değil. )))
Öğretmeni onurlandırıyor musun????!!!!
ne tabii. o nerede? Pamm desteğe gitti, sanırım.