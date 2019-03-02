FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1102

mmmoguschiy :
Pazar pazardır. Birçok şeye bağlıdır. Ve fiyata dahildir.

En azından bir davulda, en azından bir tefte açık fırsatlarla tepesinde bir milyon biberiniz varsa , fiyat oraya gelecektir :-D
... ve hediyeler getirin, Bukhalov'u dökün ve tatil başlayacak)))
 
_new-rena :
Evet. İlk önce hacimleri inceliyoruz ve daha sonra hacimleri sonsuza dek unutarak fiyat zaten mümkün. ama hacimler olmadan - hiçbir şekilde veya resimlerime bakın, böylece hesap makinesi rahatsız olmaz ...
Fiyat sadece belirli bir süre çalışılabilir, aptalca MT'deki grafiğe bakarak hiçbir şey çalışmayacaksınız, poundun fiyatı hakkında söyledim - bugün bir satın alma için 1.46-4610 fiyatından memnun olurum, olmayacak ve almayacağım ama yarın 1,46 mayıs benim için zaten pahalı olacak, sadece 4550 veya 1.45'e almayı kabul edeceğim.
 
_new-rena :
Evet. önce hacimleri inceliyoruz ve sonra hacimleri sonsuza dek unutarak sadece fiyat mümkün (çiftin göstergesine gerek yok). ama hacimler olmadan çözemezsiniz veya resimlerime (CME'ye göre yapılmış) bakamazsınız, böylece hesap makinesi bir sıkıntı olmaz ve kafatası onlarla doldurulmaz ...
Bunlar ne tür resimler? ))
 
Ishim :
ve neden dünün fiyatlarına bakarak masturbasyon yapıyorsun (belki fiyat analizine geleceksin), aldım - sattım - kimse yok... her zaman geçer)
Kime karşı sessiz kalabiliriz?)
mmmoguschiy :
Bunlar ne tür resimler? ))
))))) bir ay önce ve bizim yönümüzde bir yerde. kaç sayfa - hiçbir fikrim yok)))
 
mmmoguschiy :
Fiyatı nasıl analiz edebilirsiniz? O sadece ve bu kadar :-D

Seçenekler? Gelecek? Bazıları için bu bir riskten korunma aracıdır. Piyasa fiyatı ile el ele giderler. Hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı!!!

Ve bu arada, Evra şu anda tuzlanıyor
Evet, öyle, şu anda m5'i tuzladıkları anda fiyat tarafından yönlendiriliyorlar. ) ))))))))))))))
 
_new-rena :
))))) bir ay önce ve bizim yönümüzde. kaç sayfa - hiçbir fikrim yok)))
Ben sadece gerçek zamanı önemsiyorum - şu anki resim
 
stranger :
Kimin yanında sessiz kalabiliriz?)

1 sterlinlik bir anlaşma için seni takip ediyorum, hepsi bu!!! (200+'de çıkan şortlarınız gerçeğinden sonra sayılmaz), ancak Yurchenko'nun 2:0'ı var.

 
Ishim :

1 sterlinlik bir anlaşma için seni takip ediyorum, hepsi bu!!! ( 200+' de çıkan şortlarınız gerçeğinden sonra sayılmaz), ancak Yurchenko'nun 2:0'ı var.

B + 520)))

Ancak bundan sonra olacak, fragmanlara ihtiyacım yok)))

 
stranger :

Kimse kimseyi bir şeye inandırmaz, dün ne sattıklarının önemi yok, dünden önceki gün, geçen hafta, bugün ne yaptıkları önemli, o zaman git pire yakala)

Daha büyük bir şey istiyorum :-D Bu yüzden önemli - dün dünden önceki gün yarın ve bugün :-D
