FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1102
Pazar pazardır. Birçok şeye bağlıdır. Ve fiyata dahildir.
En azından bir davulda, en azından bir tefte açık fırsatlarla tepesinde bir milyon biberiniz varsa , fiyat oraya gelecektir :-D
Evet. İlk önce hacimleri inceliyoruz ve daha sonra hacimleri sonsuza dek unutarak fiyat zaten mümkün. ama hacimler olmadan - hiçbir şekilde veya resimlerime bakın, böylece hesap makinesi rahatsız olmaz ...
Evet. önce hacimleri inceliyoruz ve sonra hacimleri sonsuza dek unutarak sadece fiyat mümkün (çiftin göstergesine gerek yok). ama hacimler olmadan çözemezsiniz veya resimlerime (CME'ye göre yapılmış) bakamazsınız, böylece hesap makinesi bir sıkıntı olmaz ve kafatası onlarla doldurulmaz ...
ve neden dünün fiyatlarına bakarak masturbasyon yapıyorsun (belki fiyat analizine geleceksin), aldım - sattım - kimse yok... her zaman geçer)
Bunlar ne tür resimler? ))
Fiyatı nasıl analiz edebilirsiniz? O sadece ve bu kadar :-D
Seçenekler? Gelecek? Bazıları için bu bir riskten korunma aracıdır. Piyasa fiyatı ile el ele giderler. Hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı!!!
Ve bu arada, Evra şu anda tuzlanıyor
))))) bir ay önce ve bizim yönümüzde. kaç sayfa - hiçbir fikrim yok)))
Kimin yanında sessiz kalabiliriz?)
1 sterlinlik bir anlaşma için seni takip ediyorum, hepsi bu!!! (200+'de çıkan şortlarınız gerçeğinden sonra sayılmaz), ancak Yurchenko'nun 2:0'ı var.
1 sterlinlik bir anlaşma için seni takip ediyorum, hepsi bu!!! ( 200+' de çıkan şortlarınız gerçeğinden sonra sayılmaz), ancak Yurchenko'nun 2:0'ı var.
B + 520)))
Ancak bundan sonra olacak, fragmanlara ihtiyacım yok)))
Kimse kimseyi bir şeye inandırmaz, dün ne sattıklarının önemi yok, dünden önceki gün, geçen hafta, bugün ne yaptıkları önemli, o zaman git pire yakala)