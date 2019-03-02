FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1103
Kimse kimseyi bir şeye inandırmaz, dün ne sattıklarının önemi yok, dünden önceki gün, geçen hafta, bugün ne yaptıkları önemli, o zaman git pire yakala)
Vasya, bugün için menzili görüyorum, ancak yalnızca MT5'te sürebilirsin , ama git analiz et))))
Ben sadece gerçek zamanı önemsiyorum - şu anki resim
Fiyat sadece belirli bir süre çalışılabilir, aptalca MT'deki grafiğe bakarak hiçbir şey çalışmayacaksınız, poundun fiyatı hakkında söyledim - bugün bir satın alma için 1.46-4610 fiyatından memnun olurum, olmayacak ve almayacağım ama yarın 1,46 mayıs benim için zaten pahalı olacak, sadece 4550 veya 1.45'e almayı kabul edeceğim.
özellikle çok şanslı olduğumuz için tarih alıyoruz (CME raporu), çünkü İşte bana musallat olan doğanın gizemi:
ve bir cevap arıyorum
Avdey! m5 ile ilgili bağlama bakmalısın, bu bir şakaydı ve senin için değil, 500+ (1000+) sonra gerçeğin benim için ilginç değil, kimlerle ilgileniyorlar? - bunların kullanımı nedir?
Ve benim için gerçek zamanlı girdilerin kullanımı nedir? Anladın mı Vasya?))) Git portakalları sırala, yoksa Ahmet görecek ve ana-na))))
sarsmak
Tanıştığımıza çok memnun oldum
Sensei, kesim ve dikiş kursu açar mısın?)))
İyi fikir!!! analiz etmek lazım ;)
15. değil, 14. çekim. tahmin başarısız olursa, 15'ine gidin. Eğer işe yaramazsa, 14. ve 15. için tüm çiftleri ayrı ayrı hesaplıyoruz. vızıldamaya gerek yok. her şey raporlarda (ve ortaya çıktığı gibi - MT4'teki çizelgelerde). sadece hesaplamalar olmadan hiçbir şey fark etmeyeceksiniz. çizelgelerden sadece güncel fiyatları alıyoruz.
"Tahmin, olanların başlamasından bir saat önce ortaya çıkmalı." (c) Süper Ren.
)))
