FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1098
Tüm rutin işleri bizim için makineler yapmalıdır - dış kaynak kullanımı :-D
Yapabilirsin - yıldızlarla)
Makinenin işi yapabilmesi için öncelikle manuel olarak programlanması veya kontrol edilmesi gerekir.
Demek istediğim - gerçekten hazır miktarlar yok mu ve bunların PDF-ok'tan hesaplanması gerekiyor - ya da orada nasıl yapılıyor? Neden 21. yüzyılda yaşamıyoruz? :-D
Sürekli açılış ve kapanış anlaşmalarının hazır miktarlarını bir şekilde hayal bile edemiyorum.
Demek istediğim - gerçekten hazır miktarlar yok mu ve bunların PDF-ok'tan hesaplanması gerekiyor - ya da orada nasıl yapılıyor? Neden 21. yüzyılda yaşamıyoruz? :-D
Peki, neden Yurchenko! gerçek zamanlı olarak birkaç anlaşma - güzel! (2 anlaşma yeterli değil - en az 50 parçaya ihtiyacınız var, aksi takdirde herhangi bir kanaldaki herhangi bir şeyi tahmin edebilirsiniz) (Pahasına ne olduğuyla hiç ilgilenmiyorum - demo, sent olduğu ortaya çıktı - ana giriş gerçek zamanlıdır - daha fazla takılamazsınız)
ve ben de bir culkul'de onları nasıl bu kadar sürekli değiştirdiğini hayal edemiyorum :-D
Mümkün, ama oldukça zor. Veri sıkıştırma / açma konusunda uzmansanız ve Deflate, LZ77 ve Huffman algoritmasına aşinaysanız, o zaman halledebilirsiniz. )))
Yapabilirsin - yıldızlarla)
Oh, sonunda anladım.
Size daha fazlasını anlatacağım - benim için, onun girdileri tamamen ilgi çekici değil, gerçek zamanlı değil, olaydan sonra değil, çünkü ne yapıldıklarına dayanarak anlamıyorum, çünkü kendiminkini yayınlarsam, tamamen aynı şarkı. Genel olarak, bu forum hiçbir şey hakkında, pozvizdet ve trol.