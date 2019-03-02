FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1101
Girme sebebini bilmiyorsun, ne ilgi olabilir ki? Bir konuyu insanlarla tartışırsanız, bir şeyler öğrenirsiniz, kendiniz bir şeyler verirsiniz, birbirinizi anladığınız için bu ilginizi çekebilir, ancak bunun dışında hiçbir şey değildir.
Yarın yok
nedenler hep aynı, al veya sat, fiyatı analiz ediyoruz ve seçeneklerin hiçbir şeyle ilgili değil. (bir parça beyin ve fiyat için euronun şimdi satın alındığı ve 1.10 bölgesine büyüyeceği çok açık)
Mastürbasyon yapıyorsun ama boş bir kovaya bakarak analiz edebildiklerini analiz etmiyorsun.
Burada zaten buldozerden aldık, tepede kimse olmamasına ve fiyat 47'nin altına inmesine rağmen, bu kadar analiziniz)
Peki ya bugün? ))
Bugün - yarın dün olacak, dün - bugün yarındı. ))
Seçenekler? Gelecek? Bazıları için bu bir riskten korunma aracıdır. Piyasa fiyatı ile el ele giderler. Hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı!!!
Ve bu arada, Evra şu anda tuzlanıyor
Peki ya bugün? ))
Ve bugün ticaret
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
Bu arada, davul ve fiyat için zaten piyasadalar.
En azından bir davulda, en azından bir tefte açık fırsatlarla tepesinde bir milyon biberiniz varsa, fiyat oraya gelecektir :-D
Ve bugün ticaret
