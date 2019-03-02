FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1101

stranger :
Girme sebebini bilmiyorsun, ne ilgi olabilir ki? Bir konuyu insanlarla tartışırsanız, bir şeyler öğrenirsiniz, kendiniz bir şeyler verirsiniz, birbirinizi anladığınız için bu ilginizi çekebilir, ancak bunun dışında hiçbir şey değildir.
nedenler hep aynı, al veya sat, fiyatı analiz ediyoruz ve seçeneklerin hiçbir şeyle ilgili değil. (bir parça beyin ve fiyat için euronun şimdi satın alındığı ve 1.10 bölgesine büyüyeceği çok açık)
 
stranger :
Yarın yok
Peki ya bugün? ))
 
Ishim :
nedenler hep aynı, al veya sat, fiyatı analiz ediyoruz ve seçeneklerin hiçbir şeyle ilgili değil. (bir parça beyin ve fiyat için euronun şimdi satın alındığı ve 1.10 bölgesine büyüyeceği çok açık)

Mastürbasyon yapıyorsun ama boş bir kovaya bakarak analiz edebildiklerini analiz etmiyorsun.

Burada zaten buldozerden aldık, tepede kimse olmamasına ve fiyat 47'nin altına inmesine rağmen, bu kadar analiziniz)

 
mmmoguschiy :
Peki ya bugün? ))

Bugün - yarın dün olacak, dün - bugün yarındı. ))

 
Ishim :
nedenler hep aynı, al veya sat, fiyatı analiz ediyoruz ve seçeneklerin hiçbir şeyle ilgili değil. (bir parça beyin ve fiyat için euronun şimdi satın alındığı ve 1.10 bölgesine büyüyeceği çok açık)
Fiyatı nasıl analiz edebilirsiniz? O sadece ve bu kadar :-D

Seçenekler? Gelecek? Bazıları için bu bir riskten korunma aracıdır. Piyasa fiyatı ile el ele giderler. Hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı!!!

Ve bu arada, Evra şu anda tuzlanıyor
 
mmmoguschiy :
Peki ya bugün? ))

Ve bugün ticaret

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4

Ishim :
nedenler hep aynı, al veya sat, fiyatı analiz ediyoruz ve seçeneklerin hiçbir şeyle ilgili değil. (bir parça beyin ve fiyat için euronun şimdi satın alındığı ve 1.10 bölgesine büyüyeceği çok açık)
Evet. önce hacimleri inceliyoruz ve sonra hacimleri sonsuza dek unutarak sadece fiyat mümkün (çiftin göstergesine gerek yok). ama hacimler olmadan çözemezsiniz veya resimlerime (CME'ye göre yapılmış) bakamazsınız, böylece hesap makinesi bir sıkıntı olmaz ve kafatası onlarla doldurulmaz ...
 
_new-rena :
Bu arada, davul ve fiyat için zaten piyasadalar.
Pazar pazardır. Birçok şeye bağlıdır. Ve fiyata dahildir.

En azından bir davulda, en azından bir tefte açık fırsatlarla tepesinde bir milyon biberiniz varsa, fiyat oraya gelecektir :-D
 
stranger :

Ve bugün ticaret

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4

teşekkür ederim inceleyeceğim
 
stranger :

Mastürbasyon yapıyorsun ama boş bir kovaya bakarak analiz edebildiklerini analiz etmiyorsun.

Burada zaten buldozerden aldık, tepede kimse olmamasına ve fiyat 47'nin altına inmesine rağmen, bu kadar analiziniz)

ve neden dünün fiyatlarına bakarak masturbasyon yapıyorsun (belki fiyat analizine geleceksin), aldım - sattım - kimse yok... her zaman geçer)
