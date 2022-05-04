Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 938
Gösterge için gereken tüm geçmişi indirin veya bunun için bir komut dosyası kullanın. Ve ancak o zaman göstergenin kendisini başlatın.
Gördüğüm kadarıyla, normal keneler olmadan seçenek şu şekilde daha doğru olurdu:
Hikayenin kendisinin otomatik olarak yükleneceğini söylüyorlar. Ürünü piyasada listelemeden önce, çok uzun bir süre boyunca hiç yapılmamış olan bazı egzotik ticaret enstrümanlarındaki göstergeyi deneyin ve ne olduğunu görün. Söve varsa servis masasına yazın.
Pekala, ne sorduğumu az çok biliyorum.
Aşağıdaki duruma sahibim - gösterge m1'den H8'e başlatılabilir, ancak aynı zamanda
a) m1-verileri her zaman kullanılır;
b) giriş parametrelerine bağlı olarak, bir veya daha fazla m2...h8 periyodu kullanılabilir (veya kullanılmayabilir).
Toplamda hafta sonu grafiğe indikatör koyuyorum ve hemen grafik periyodundan farklı bir periyottan veri almaya çalıştığımda data hazırlanıyor hatası/mesajı alıyorum.
Ancak bir sonraki kene sadece Pazartesi günü gelecek.
Hiçbir şekilde bir zamanlayıcı olmadan çıkıyor.
+++ (yalnızca tüm oluşturulmuş dönemler için çağrılmalıdır)
Tabii ki, OnInit()'te garsondan sipariş edilen her şey OnCalculate()'de pişirilmeli ve masaya servis edilmelidir.
Bu kısmi bir çözümdür.
Tamamlandı - bu, OnInit() içinde "sıra" olmadan, ancak indirme/geçmiş oluşturmayı oluşturan iş parçacıklarının otomatik "bildirimi"ne dayanır.
Her ne kadar başka bir koltuk değneği olarak OnInit () içinde yapacaktır.
Eylemler (bayraklar (haberler) nasıl kaldırılır? acilen lütfen
Takvimin içerik menüsünde "Tüm etkinlikleri sil"i seçin
Takvimin bağlam menüsünde "Tüm etkinlikleri sil"i seçin
