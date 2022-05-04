Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 938

Başka bir soru, çoklu para birimi göstergemde, birkaç sembolün fiyatlarını kopyaladığım her yeni çubuk, her yeni çubuğa kopyalamadan önce veri senkronizasyonunun işaretini sembol/nokta ile kontrol etmem gerekir mi?
 
Rosh :
Gösterge için gereken tüm geçmişi indirin veya bunun için bir komut dosyası kullanın. Ve ancak o zaman göstergenin kendisini başlatın.

Gördüğüm kadarıyla, normal keneler olmadan seçenek şu şekilde daha doğru olurdu:

  1. Göstergeyi başlatma
  2. Geçmiş yüklenmeye başlar. Grafikteki kullanıcı geçmişin yüklenmekte olduğunu görür. İlerleme çubuğu veya % olması daha iyidir. Veya yukarıdan başka bir görünür işaret.
  3. %100 senkronizasyondan sonra OnCalculate olayı prev_calculated=0 ve en son fiyatlar ile birlikte gelir
  4. Gösterge başarıyla hesaplandı
 
paladin800 :
Hikayenin kendisinin otomatik olarak yükleneceğini söylüyorlar. Ürünü piyasada listelemeden önce, çok uzun bir süre boyunca hiç yapılmamış olan bazı egzotik ticaret enstrümanlarındaki göstergeyi deneyin ve ne olduğunu görün. Söve varsa servis masasına yazın.

Pekala, ne sorduğumu az çok biliyorum.

Aşağıdaki duruma sahibim - gösterge m1'den H8'e başlatılabilir, ancak aynı zamanda

a) m1-verileri her zaman kullanılır;

b) giriş parametrelerine bağlı olarak, bir veya daha fazla m2...h8 periyodu kullanılabilir (veya kullanılmayabilir).

Toplamda hafta sonu grafiğe indikatör koyuyorum ve hemen grafik periyodundan farklı bir periyottan veri almaya çalıştığımda data hazırlanıyor hatası/mesajı alıyorum.

Ancak bir sonraki kene sadece Pazartesi günü gelecek.

Hiçbir şekilde bir zamanlayıcı olmadan çıkıyor.

+++ (yalnızca oluşturulan tüm dönemler için çağrılmalıdır)
 
notused :

Tabii ki, OnInit() içinde garsondan sipariş edilen her şey OnCalculate() içinde pişirilmeli ve masaya servis edilmelidir.
 
Lizar :
Bu kısmi bir çözümdür.

Tamamlandı - bu, OnInit() içinde "sıra" olmadan, ancak indirme/geçmiş oluşturmayı oluşturan iş parçacıklarının otomatik "bildirimi"ne dayanır.

Her ne kadar başka bir koltuk değneği olarak OnInit () içinde yapacaktır.

 

Takvimin içerik menüsünde "Tüm etkinlikleri sil"i seçin

 
alexl :

Takvimin bağlam menüsünde "Tüm etkinlikleri sil"i seçin

Teşekkür ederim, bununla iki kez karşılaştım, uzun süre görünmüyorlardı, nasıl kapatılır, bugün hepsi bir anda ortaya çıktı, belki bir güncelleme nedeniyle?
 
notused :

Bu kısmi bir çözümdür.

Tamamlandı - bu, OnInit() içinde "sıra" olmadan, ancak indirme/geçmiş oluşturmayı oluşturan iş parçacıklarının otomatik "bildirimi"ne dayanır.

Lütfen açıklayın, bir şeyleri kaçırıyor gibiyim. Bu otomatik "duyuru" kim? Ve benden başka kimse ne tür bir tarihe ihtiyacım olduğunu bilmiyorsa, indirme / oluşturma geçmişini kim oluşturacak?
