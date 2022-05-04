Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 939
Bu kısmi bir çözümdür.
Tamamlandı - bu, OnInit()'te bir "sipariş" olmadan, ancak indirme/geçmiş oluşturmayı oluşturan iş parçacıklarının otomatik "bildirimi"ne dayalıdır.
Benim için de net değil ... akışların ne tür bir otomatik bildirimi?
Ve eğer bir gün izinliyse, o zaman kene olmayacak ve göstergenin bizim için herhangi bir zamanda inşa edilmesini istiyoruz, bir izin gününde tarihimizi pompalayabiliriz, değil mi? Onlar. geçmişi yüklememiz gerekecek ve sonra tek bir işlev yaklaşımında her şeyi hesaplar ... neyi döngüye sokacağı önemli değil - init veya kopyalamadan önce hesaplar ... sadece yükleme durumu hakkında bir tür bildirim yapın ve döngüdeki yinelemeleri sınırlayın ve bunlar için, örneğin 100 yineleme, geçmiş indirilmediyse - bir hata hakkında bilgilendirin ve her şeyi durdurun (bu, örneğin, İnternet bağlantısı olmadığında ve hiçbir tarih) ... Sanırım döngüye sokmak daha iyi ... yanlış mı düşünüyorum? O zaman bana pliz'in ne olduğunu ve nasıl doğru olduğunu açıkla :-)
Lütfen açıklayın, bir şeyleri kaçırıyor gibiyim. Bu otomatik "duyuru" kimdir? Ve benden başka kimse ne tür bir tarihe ihtiyacım olduğunu bilmiyorsa, indirme / oluşturma geçmişini kim oluşturacak?
nispeten konuşursak, hesaplamalarla ilgilenen bir sınıf var. Ve diyelim ki bir Calc(sayı\günün tarihi) yöntemim var. Her şey hesaplanmışsa bu yöntem true değerini döndürür ve bu durumda, gösterge arabellekleri\grafik nesneleri için veri çekmek için diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.
Şimdi bir gösterge var - nasıl hesaplandığını ve hangi periyotların kullanıldığını bilmiyor (ve OOP'nin amacı nedir?) - görevi, eğer mevcutsa verileri ve orada hangi periyotların kullanıldığını göstermek - aptalca bilinmiyor (veya belki başka araçlar - göstergelerin ne olduğunu asla bilemezsiniz). Elbette kullanılan periyotları döndürecek bir yöntemle sınıf genişletilebilir ancak sınıf oluşturulurken kullanılan periyotların bilindiği bir gerçek değil. Elbette, aşırı durumlarda, OnInit() içindeki tüm periyotları "sıralayabilirsiniz", ancak bu muhtemelen rasyonel değildir.
Her gösterge ayrı bir iş parçacığında başlatılır. Terminal, geçmişin yapısını oluşturan iş parçacıklarını hatırlayabilir ve aynı iş parçacıkları, göstergelerde aynı OnCalculate()'i veya Expert Advisors'da OnTick()'i kullanarak bu işlemin sonu hakkında bildirimde bulunabilir (Uzman'da buna ihtiyacım olmamasına rağmen). Henüz danışman :))
Programla ilgili küçük bir sorun.
Ben kahve içmeye giderken Kaspersky Internet Security mql5.dll dosyasını virüs olarak algıladı ve sildi....
1. Dosyanın dijital imzasını kontrol edin. Yürütülebilir dosyalarımızın tamamı dijital sertifikalarımız ile imzalanmıştır.
2. Kaspersky'deki virüs veritabanlarının tanımlarını güncellemeyi deneyin.
1. Dijital imza tamam.
2. Anti-virüs veritabanlarını güncelledikten sadece bir saat önce, bu oldu, bundan önce her şey başarılı ve istikrarlı bir şekilde çalıştı
Başka bir bilgisayarda x64 terminaliyle kontrol ettim - sorun yok. Doğru, İnternet Güvenliği 2012 var. x32 terminali ve İnternet Güvenliği 2013 ile çalışmak gerçekçi değil. Kurulumdan hemen sonra mql5.dll'yi kaldırır
Bir düzeltme bekliyoruz, aksi takdirde her seferinde yeniden başlatmalarla kilidi izlemekten bıktım. yerel MT5'i başlattıktan sonra.
Not: Kitaplığımı silmez, kısmen keser.
bana neden olduğunu söyle, döngü çizgisi
for(k2 = 0.01; k2 < 0.1; k2 += 0.01)
k2 katsayısı yazdırmaya gönder
Yazdır(k2);
yazdırmadan önce
k2 = NormalizeÇift (k2, 2);
böyle bir dergide
0.0700000000000001
ve sadece katsayı 0.07 olduğunda
k2 çift k2 yazın;
Ne yanlış olabilir?