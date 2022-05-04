Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 892
Ve minimum bir test senaryosu oluşturmanızı ve hizmet masasına aboneliğinizi iptal etmenizi engelleyen nedir?
Ve eğer test 1989'dan ise, program neden 2011'e sıkıştırılıyor?
İşte MM ile geçen yıl için ayrı bir test.
Bununla övünen ilk kişi sen değilsin, işte daha eski bir versiyon - Grr-al .
Stratejiyi gerçekten test etmek istiyorsanız, satın almadan önce bir ticaret robotu nasıl test edilir makalesinde açıklanan adımları uygulayabilirsiniz. Bu durumda, Grail'inizi rastgele gecikme modunda çalıştırın.
İşte tüm keneler için talep ettiğiniz test, M1, keyfi gecikme.
Ve lütfen 2011 için rastgele bir gecikmeyle M1'deki kene testinin sonuçlarını gösterin.
Lütfen, 2011. EA, herhangi bir test modunda tüm geçmişi gözden geçirir.
Uzmanı inceleme için Hizmet Masasına gönderin. Yine yanlış bir şey yapmış olmaları oldukça olasıdır. Bu kadar kategorik olmak zorunda değilsin. ))
Evet ve testçinin tüm işaretlerine güvenmek ve hemen gerçek bir hesaba bahis yapmak elbette bir hataydı. Nihai sonuçlara varmadan önce en azından gerçek zamanlı modda bir demo hesabında denedik. Ve gerçek bir hesapta, ek tuzaklar olabilir. ))
