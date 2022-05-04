Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 892

TheXpert :

Ve minimum bir test senaryosu oluşturmanızı ve hizmet masasına aboneliğinizi iptal etmenizi engelleyen nedir?

şu anda Cuma günü şu anda hayır)
Tüm onaylar için M1 grail test cihazı algılandı, sabit lot 0.1. 1989 testi 100 $ ile başlar.
MK'ye soru, neden buna izin veriyorsun?

Ve eğer test 1989'dan ise, program neden 2011'e sıkıştırılıyor?

İşte MM ile geçen yıl için ayrı bir test.

 
G001 :
Dakikalar 1999'dan başlar.
 
G001 :
Ve eğer test 1989'dan ise, program neden 2011'e sıkıştırılıyor?
MQ, üzerinde birçok değer görüntülemek istiyorsanız bir grafiğin böyle görünmesi gerektiğini düşünüyor.
 
G001 :
Bununla övünen ilk kişi sen değilsin, işte daha eski bir versiyon - Grr-al .

Stratejiyi gerçekten test etmek istiyorsanız, satın almadan önce bir ticaret robotu nasıl test edilir makalesinde açıklanan adımları uygulayabilirsiniz. Bu durumda, Grail'inizi rastgele gecikme modunda çalıştırın.

 
G001 : Tüm kenelerde M1 grail test cihazı algılandı, sabit lot 0.1. 1989 testi 100 dolarla başlıyor.
Ve lütfen 2011 için rastgele bir gecikmeyle M1'deki kene testinin sonuçlarını gösterin.
Rosh :

Tüm çocuklar veya test kullanıcıları tüccar değildir.
Test cihazınızla zaman kaybettim ve ardından gerçek hayatta para kaybettim.
Sattığın ürüne dikkat etsen iyi olur.

İşte tüm keneler için talep ettiğiniz test, M1, keyfi gecikme.

Yedelkin :
G001 :
Uzmanı inceleme için Hizmet Masasına gönderin. Yine yanlış bir şey yapmış olmaları oldukça olasıdır. Bu kadar kategorik olmak zorunda değilsin. ))

Evet ve testçinin tüm işaretlerine güvenmek ve hemen gerçek bir hesaba bahis yapmak elbette bir hataydı. Nihai sonuçlara varmadan önce en azından gerçek zamanlı modda bir demo hesabında denedik. Ve gerçek bir hesapta, ek tuzaklar olabilir. ))

tol64 :

Günlükte hata yok ve önemli bile değil. Tüm testler doğru, önemli olan bu. Ve canlı ticarette aynı hızda birleşmesi ve daha sonra aynı dönem için testin ve gerçek ticaret tablosunun çok yönlü olması ve örtüşmemesi.
