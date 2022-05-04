Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 878

Vladon :

Peki, diyelim ki bir dizi işlem var, ayrıca bakiye yenileme çekimi de var. Belirli bir gün için puanın ne kadar olduğunu hesaplayın. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.

seçenek! Teşekkür ederim.
 
tam olarak değil.
 

E-posta göndermeyi durdurdu. İşte günlükteki hata:

//---

Ne ile bağlanabilir?

Daha önce aşağıdaki ayarları kullandım ve her şey çalıştı:

 
Parolayı kontrol edin ve yeniden yazın, lütfen.
 

Şablonlardaki sorunlar 

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart ()
{
         int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment ( str );
}

Geçersiz EX5 dosyası - çalışma düzeyi hatası ve değiştirilirse: 

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart ()
{
         int a100 = 5 ;
         string str = _print( a100, "a100" );
         Comment ( str );
}

o zaman her şey yolunda

 
Evet, düzelteceğiz. Ayrıca bulundu.
Lütfen bana danışmanda bir kopukluk olduğunu nasıl takip edeceğimi söyle? prev_calculated değişkeni göstergede sıfıra ayarlanmıştır , peki ya Uzman Danışman?
 

Anonim numaralandırmalara hala izin veriliyor mu, verilmiyor mu? Yardım, C++'dan farklı olarak izin verilmediğini, ancak bir örnek olduğunu belirtir:

 enum {
        TORDER_BUY = 2 ,
        TORDER_SELL
};

çalışırken

 
A100 :

Anonim numaralandırmalara hala izin veriliyor mu, verilmiyor mu? Yardım, C++'dan farklı olarak izin verilmediğini, ancak bir örnek olduğunu belirtir:

çalışırken

Mevcut kodla uyumluluk ve kod taşıma kolaylığı için izin verilir.
 
Alex5757000 : Lütfen bana Expert Advisor'da bir bağlantının kesildiğini nasıl takip edeceğimi söyler misiniz? prev_calculated değişkeni göstergede sıfıra ayarlanmıştır, peki ya Uzman Danışman?

TERMINAL_CONNECTED

Ticaret sunucusuna bağlantı

bool

