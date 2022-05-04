Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 859

Yeni yorum
 
Roffild :

Yani bu fonksiyon sadece Optimization=CustomMax ?

ve dergideki çekler ve dağıtımlar ne verdi?
 
Ve test cihazındaki "Giriş parametreleri" sekmesinde, toplam optimizasyon miktarı sayısı (en düşük olanı) için bit derinliği (boşluklar) ekleyin ve [hesap makinesine] kopyalanmasına izin verin.
 

Genel olarak, bu işlevi ilk önce şu şekilde kullandım:

bool IsGraphic = doğru;

geçersiz OnTesterInit()

{
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger( MQL5_VISUAL_MODE ) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Merhaba Tester!");
//----
}
Ama sonra bunun sadece optimizasyon için olduğunu öğrendim.
 

Güzel gün!

Kurulu tüm MT5 terminalleri güncellendi ve hepsinde "sinyaller" sekmesi kayboldu.

MQ sitesinden yeni bir terminal indirildi: benzer şekilde bu sekme eksik:

Referans: Windows 7 x64 Professional, Rus

Ne yapalım?

teşekkürler

 

kotox :

Kurulu tüm MT5 terminalleri güncellendi ve hepsinde "sinyaller" sekmesi kayboldu.

Ne yapalım?

MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanmayı deneyin,

Sinyalleri kullanma yeteneği, büyük olasılıkla, bağlandığınız sunucuda devre dışı bırakılmıştır.

 

Merhaba,

Bir resmi kaydedip sitede yayınlamaya çalışıyorum, terminalden siteye kaydederken aşağıdaki resmi yazıyor:

resim bağlantısı: https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

https://charts.mql5.com/1/24/usdcad-h1-metaquotes-software-corp-3.png

gerçek hayatta zamanlama


Onlar. hiçbir nesneyi kaydetmez.

nesneleri yalnızca (OLDUĞU GİBİ) olarak kaydedilirse kaydeder

Soruyorum çünkü daha önce her şey yolundaydı.

Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 11:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 11:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 11:37 UTC.
 
Vladon :

Onlar. hiçbir nesneyi kaydetmez.


kaydedilir.

sadece terminal, başvurunuzu bir bağlantının varlığına göre reklam olarak kabul etti. ve doğru yaptı.

Forumun hala halkla ilişkiler çalışanlarını tanıyamaması ve otomatik olarak yasaklayamaması üzücü.

ona yardım etmesi gerekiyor. bazen. ama üzerinde çalışıyoruz.


ipucu açık mı?

;)

 
sergeev :

kaydedilir.

sadece terminal, başvurunuzu bir bağlantının varlığına göre reklam olarak kabul etti. ve doğru yaptı.

Forumun hala halkla ilişkiler çalışanlarını tanıyamaması ve otomatik olarak yasaklayamaması üzücü.

ona yardım etmesi gerekiyor. bazen. ama üzerinde çalışıyoruz.


ipucu açık mı?

;)

Evet, birinin diğeriyle ne ilgisi var?

söyle bana neden hattı kaydetmedi?

 
bir çeşit sınır direği falan,
 
sergeev :

kaydedilir.

sadece terminal, başvurunuzu bir bağlantının varlığına göre reklam olarak kabul etti. ve doğru yaptı.

Forumun hala halkla ilişkiler çalışanlarını tanıyamaması ve otomatik olarak yasaklayamaması üzücü.

ona yardım etmesi gerekiyor. bazen. ama üzerinde çalışıyoruz.


ipucu açık mı?

;)

Süper moderatör mizahını takdir ettim, teşekkürler. ama yine de var olan sorunu anlamak istiyorum.

Yüzünüzde PR adamı gibi görünmemek için,

Burada bu siteye bir bağlantı var (OLDUĞU GİBİ Kaydedildi): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

İşte o nazik değil   adresinde: https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

TAMAM

Ancak burada düz metin de kaydedilmez:

https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

şuna benziyor (OLDUĞU GİBİ Kaydedildi): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 12:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 12:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 12:37 UTC.
1...852853854855856857858859860861862863864865866...3184
Yeni yorum