Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 859
Yani bu fonksiyon sadece Optimization=CustomMax ?
Genel olarak, bu işlevi ilk önce şu şekilde kullandım:
bool IsGraphic = doğru;
geçersiz OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger( MQL5_VISUAL_MODE ) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " Merhaba Tester!");
//----
}
Güzel gün!
Kurulu tüm MT5 terminalleri güncellendi ve hepsinde "sinyaller" sekmesi kayboldu.
MQ sitesinden yeni bir terminal indirildi: benzer şekilde bu sekme eksik:
Referans: Windows 7 x64 Professional, Rus
Ne yapalım?
teşekkürler
kotox :
Kurulu tüm MT5 terminalleri güncellendi ve hepsinde "sinyaller" sekmesi kayboldu.
Ne yapalım?
MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanmayı deneyin,
Sinyalleri kullanma yeteneği, büyük olasılıkla, bağlandığınız sunucuda devre dışı bırakılmıştır.
Merhaba,
Bir resmi kaydedip sitede yayınlamaya çalışıyorum, terminalden siteye kaydederken aşağıdaki resmi yazıyor:
resim bağlantısı: https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
gerçek hayatta zamanlama
Onlar. hiçbir nesneyi kaydetmez.
nesneleri yalnızca (OLDUĞU GİBİ) olarak kaydedilirse kaydeder
Soruyorum çünkü daha önce her şey yolundaydı.
Onlar. hiçbir nesneyi kaydetmez.
Evet, birinin diğeriyle ne ilgisi var?
söyle bana neden hattı kaydetmedi?
Süper moderatör mizahını takdir ettim, teşekkürler. ama yine de var olan sorunu anlamak istiyorum.
Yüzünüzde PR adamı gibi görünmemek için,
Burada bu siteye bir bağlantı var (OLDUĞU GİBİ Kaydedildi): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
İşte o nazik değil adresinde: https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
TAMAM
Ancak burada düz metin de kaydedilmez:
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
şuna benziyor (OLDUĞU GİBİ Kaydedildi): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp