Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 854
Video yakacak odun iyidir - oyuncaklar çalışır. Ekran görüntüsü ekliyorum. Güncellemeler olmadan Windows XP SP3. Güncelleme yapmıyorum, çünkü Windows crackli ve orada bir çeşit güncellemeleri var, bu konuyu kontrol ediyor gibi görünüyor.
Hala bir sürü hemoroid var - terminalden haberler başlamıyor (boş bir pencere açar ve bu kadar), terminalden gelen göstergeler başlamıyor - kod tabanı - parametre yanlış ayarlanmış - ekran görüntüsü eklendi Ama hayatta kalacağım - asıl mesele editörü canlandırmak.
EA'yı MQL5 test cihazında test etmeye çalışıyorum.
Test ilk kez normal bir şekilde geçtiğinde, bundan sonra danışman kodunu değiştirip MetaEditor5'te derliyorum, yeni bir tester5 üzerinde çalıştırın, ancak tester5 yeni değişiklikleri görmüyor. Aynı danışmanı farklı bir adla kaydettiğinizde, her şey yolunda demektir. *.ex5 dosyalarını silmeye çalıştım, her seferinde yardımcı olur. Danışmandaki değişiklikleri çözebilmesi için test cihazında hangi dosyaların silinmesi gerektiğini söyle?
EA, göstergeye göre hesaplama yapmasına rağmen, test cihazını görselleştirirken göstergeyi henüz göstermiyor.
MT5 yapı 695
MetaEditor5 yapı 695
Gelelim tüm detaylara (eksen versiyonları, bit derinliği, loglar, IE versiyonu) servis masasına. Evde denendi - tekrarlamaz.
Rusça haberler şöyle görünür:
Windows 8 64 bit 705 yapı, liteforex.
Bununla nereye gitmeli? DC'de, servis masasında mı?
Windows ayarlarına bakın.
Yedide bunlar: Ana Menü / Kontrol Paneli / Bölge ve Dil Standartları / Gelişmiş / Unicode'u desteklemeyen programların dili .
Sekizde - hiçbir fikrim yok, ama bir analog olmalı.
Oradaki dil Rusça. Yedide benzer ve aynı hata. Tüm haberler yanlış gitmez:
Seni iyi tanıdığımdan emin değilim. Lütfen bana özel yapı tarafından korunan bir sınıf alanına böyle bir erişime izin verilip verilmediğini söyleyin:
Derleyici herhangi bir uyarı veya hata vermiyor.
Ne açıdan yasak? Diğer sınıflardan erişim açısından mı yoksa programdan bu alana erişim açısından mı?
İşte tasarım:
Bence yasaklanmalı çünkü aynı veri türünden olsa da, başka bir nesnenin özel bir üyesine doğrudan erişim yapılır.
Böyle bir duyuru yaparsam hep düşündüm:
o zaman sınıf üyesinin bir üyesine yalnızca bu nesneye ait yöntemlerden erişmek mümkündür.
Meslektaşlar,
standart kitaplığın bir sınıf yöntemi CAccountInfo::MaxLotCheck() vardır. ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP için uygulayarak maksimum lot boyutunu alıyorum, yani. doğru değil. koda bakıyorum:
Soru: Bu fonksiyon neden bekleyen siparişler için maksimum lotu veriyor? Bekleyen bir sipariş için önceden çağrılan OrderCalcMargin() işlevinin 0.0?
Bekleyen siparişler için bu özelliğin nasıl kullanılacağını anlamama yardımcı olabilecek biri var mı? kılavuzda bulamadım..
Teşekkür ederim.