1. Editörde görüntüleme araçlarına bastığımda editör neden kapanıyor? Araç penceresi herhangi bir şey göstermiyor.
2. İçerik neden yardımda gösteriliyor, ancak makalelerin kendileri gösterilmiyor? Yardımı yenilemek yardımcı olmuyor.
3. Terminal günlüğü OpenCl bulunamadı diyor, daha iyi performans için en son video sürücüsünü yükleyin. Ve başka bir istisna yorumsuz yazıyor
Windows'u geri yüklemeyi ve MT5'i yüklemeyi denedim - yardımcı olmadı. Gerçekten hepsini yıkıp tekrar bir araya getirmek istemiyorum.
Tam işletim sistemi sürümü nedir? Hizmet paketleri olmayan çok eski bir Windows XP olabilir mi?
Terminalin en son sürümüne yükseltmek için MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanın ve üzerinde bir demo hesabı açın.
Anlaşılmaz bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Cuma günü, gece yarısına yakın bir zamanda, EA, birkaç saat önce her şey yolunda olmasına rağmen, NordFX-Server sunucusunda test yapmayı bıraktı. Basılarak, vb. Alınan:
_price - ayarlanan fiyat (durdur ve dondur seviyelerini kontrol ettikten sonra);
fiyat - başlangıç;
üçüncü satırda - min. çok, maks. işlemin lotu ve hacmi .
Az önce yapmadım - ve alanları geçersiz kıldım ve yeni bir tane için yardımla karıştırdım ve forum kürekledi - sorun çözülemedi. Bu arada, bu fonksiyon benim tarafımdan şampiyonada kullanılıyor ve son şampiyonada da oldu, yani bundan az çok eminim.
GoMarkets-Demo sunucusunu denedim - aynı şey.
Metaquotes-Demo sunucusunu denedim - olması gerektiği gibi çalışıyor (!?)
Ancak pazarın açılmasıyla birlikte, aynı Expert Advisor NordFX-Server'da başlatıldı (ancak terminal güncellenmeyi başardı):
Gördüğünüz gibi - her şey aynı, sadece küçük bir fark (önemli olup olmadığını bilmiyorum) - GBPUSD yeniden başlatıldı ve işlem başarıyla tamamlandı.
Eh, en azından her şeye puan verdi ve hafta sonu dinlendi ve neyin yanlış olduğu konusunda beynini zorlamadı :)
705. sürümdeki yeni uyarılardan memnun:sadece tüm değişkenler tam olarak başlatılmakla kalmaz ( openp işlemler sırasında başlatılır ve tüm geçmişi talep ederseniz, o zaman açıkça in out veya inout'tan daha erken olacaktır - ama bu durumda derleyicinin bir telepat olmadığına katılıyorum; cnt2 - Bence küçük bir kusur var:
sonuçta döngünün en az bir kez yürütüleceği açıktır; RetF - openp'ye benzer , yani derleyicinin uyarı verme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum)
Ancak soru farklıdır - içermedeki hatalar yalnızca bu içermeyi kullanan bir şeyi derlediğinizde verilir. Dahil etmenin kendisini derlerseniz, uyarılar verilmez.
Dahil edenler kod oluşturma aşamasından geçmez ve bu nedenle bazı kontroller çalışmaz.
Bunun nedeni, kapsayıcıların bağımsız bir program olmaması ve optimizasyon sırasında, yürütme akışlarını analiz etmek için giriş noktalarına sahip olmadıkları için işlevlerinin neredeyse tamamen kaldırılmasıdır.
Yani, editör düşüyor mu? Hangi editör sürümü, 705?
Yani, editör düşüyor mu? Hangi editör sürümü, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Ekim 2012) Editör, eski servis verilebilir Expert Advisor'ı derleyebilir ve çalıştırabilir. Ancak danışmanda bir hata varsa, onu çiğner ve hiçbir şey olmaz - araçlar penceresi bir hatayla görünmez. Düşmeden önce bir ekran görüntüsü ekliyorum
Bir ekran görüntüsü sağlayabilir misiniz?
Yani, editör düşüyor mu? Hangi editör sürümü, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Ekim 2012) Editör, eski servis verilebilir Expert Advisor'ı derleyebilir ve çalıştırabilir. Ancak danışmanda bir hata varsa, onu çiğner ve hiçbir şey olmaz - araçlar penceresi bir hatayla görünmez. Düşmeden önce bir ekran görüntüsü ekliyorum
Gelelim tüm detaylara (eksen versiyonları, bit derinliği, loglar, IE versiyonu) servis masasına. Evde denendi - tekrarlamaz.
Rusça haberler şöyle görünür:
Windows 8 64 bit 705 yapı, liteforex.
Bununla nereye gitmeli? DC'de, servis masasında mı?