Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 592
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Demo sunucusu izin verilenlerden yalnızca 6'sını + bazılarını test etmeyi sağlıyorsa, 12 para biriminin tamamında şampiyona için bir danışman nasıl hazırlanır, yoksa bir şekilde yanlış mı bağlanıyorum?
Demo sunucusu izin verilenlerden yalnızca 6'sını + bazılarını test etmeyi sağlıyorsa, 12 para biriminin tamamında şampiyona için bir danışman nasıl hazırlanır, yoksa bir şekilde yanlış mı bağlanıyorum?
Demo sunucusu izin verilenlerden yalnızca 6'sını + bazılarını test etmeyi sağlıyorsa, 12 para biriminin tamamında şampiyona için bir danışman nasıl hazırlanır, yoksa bir şekilde yanlış mı bağlanıyorum?
Şampiyona web sitesine gidin ve oradaki Haberler bölümünde gerekli tüm bilgileri bulacaksınız. Yarışma başlamadan önce bu konuyla ilgili bir dizi yayın verdik.
Servis "Sinyaller" şampiyonadan sonra ölecek mi? Yoksa kalıcı hale mi getirilecek?
Yeni bir yapıya (555) geçtikten sonra, terminal "Araçlar", "Piyasa İzleme", "Test Edici" ve " Veri Penceresi " için konumu (veya daha doğrusu faaliyet durumunu) kaydetmeyi durdurdu.
Terminal kapatılıp tekrar açıldıktan sonra (küçültülmemiş, yani kapatılmış), ana formun dışında kalan her şey kaybolur. Anladığım kadarıyla, terminal nedense tüccarın bu şeyler olmadan yaptığına inanıyor. menüye girip her şeyi yeniden açmanız gerekiyor (en azından konumun hatırlanması iyi).
"Gezgin", her zaman olduğu gibi, ana form penceresindeki çizelgelerle birlikte bulunur, her şey yolunda.
İşletim Sistemi - Win XP32, Build - 555, iki monitör. Birinde ana pencere (navigatörün ve çizelgelerin bulunduğu) ve ikincisinde yukarıdakilerin tümü ("Araçlar", "Piyasa İzleme", "Test Edici" ve "Veri Pencereleri").
not
x64 ve diğer işletim sistemleri hakkında bir şey söyleyemem, iki monitörde kontrol etmenin bir yolu yok.
işlem geçmişindeki aralık kaydedilmez:
Şimdi çıkış yapıp tekrar giriş yaptıktan sonra:
MT4'teydi ve MT5'e taşındı. Son girilen verileri kaydetmek mantıklıdır. Onları kendim hatırlayana kadar!
işlem geçmişindeki aralık kaydedilmez:
Şimdi çıkış yapıp tekrar giriş yaptıktan sonra:
MT4'teydi ve MT5'e taşındı. Son girilen verileri kaydetmek mantıklıdır. Onları kendim hatırlayana kadar!
Test cihazında, majör olmayan çiftin göstergeleri, test başlangıcından önceki bir dönemde (mavi çizgi) çalışmaz.
"Yalnızca açık fiyatlar " modundaki test döneminde, ana olmayan FI olmayan grafiği adım adım ilerler, diğer modlarda bu gözlemlenmez (mavi çizgi)
Test cihazının çalıştığı aynı FI üzerinde hesaplanan göstergeler normal şekilde davranır (yeşil çizgi).