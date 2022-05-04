Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 594
Her durumda, geliştiricilerden her şeyi yerelleştirmeleri, SD'de bir uygulama oluşturmaları, bir uzman eklemeleri ve her şeyi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde açıklamaları istenecektir.
Bu yüzden onlar geliştiricidirler (bunları bilirsiniz) ve telepatlar bugün dinleniyor. :)
Evet, her şey yolunda.)) Şimdi yerelleştirme yapıyorum.))
Telepatinin bununla hiçbir ilgisi yok. Gerçek şu ki, bu tür bir hata benim için ilk kez meydana geliyor ve bunun bazı özel durumlarda meydana geldiğini düşündüm ve en azından forumda bunun hangi durumlarda olabileceğini bana söyleyebilecekler ve sonra anlayacağım. kendi başıma.
Yani, bilmek istiyorum, Erişim ihlali yazma (0xcode) ve Erişim ihlali okuma (0xcode) hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Yaklaşık bir aydır bu programa dokunmadım. Yani biraz inşa ettikten sonra bu sorun kendini göstermeye başladı. Belki de geliştiriciler kontrolleri sıkılaştırmıştır ve şimdi daha yetkin bir şekilde kod yazmanız gerekiyor. Ama şimdi ~ 20.000 satırlık kodda bir hatayı nerede aramalı? )))
Beyler, lütfen söyleyin, mevcut arabelleklerden birinin en büyük/en küçük değerini tanımlamanın kompakt bir yolu (belki işlevler vardır) nedir? Sadece tanımlamak değil, aynı zamanda en büyük / en küçük değere sahip ne tür bir tampon olduğunu belirlemek.
Diyelim ki 4 arabelleğimiz var, o zaman akla gelen en basit şey, önce ilkini geri kalanıyla karşılaştırmaktır (örneğin if(one[0]<two[0] && one[0]<3%[0]&& . ..vb.)). Yanlışsa, ikincisini de aynı şekilde karşılaştırın, vb. Ama biraz kaba duruyor..
ArrayMinimum , dizinin minimum değerinin dizinini döndürür ve ArrayMaximum analojiyle çalışır.
Birkaç arabelleği karşılaştırmanız gerekiyorsa, o zaman aşırı değerler almışsanız, bunları if veya fmin, fmax kullanarak karşılaştırabilirsiniz.
Bu yöntemin yukarıda yazdığım basit numaralandırmadan daha az kaynak gerektirdiğini düşünüyor musunuz?
Seçenek yok
hayır, ancak aramanın yapıldığı dizilerin uzunluğu 3-4 çubuk ve diziler 2-3 ise, sıralamak daha hızlı olacaktır.
Şimdi fonksiyonların açıklamasını okudum ...
Başka bir operadan ArrayMinimum - çünkü 0 çubuk değerini karşılaştırmam gerekiyor ve dizi geçmişinin aranmasına gerek yok.
fmin sadece iki tamponu karşılaştırır, bunun anlamı ne? Aynı başarı ile, eğer standardını kullanabilirim.. Ama sonra bir sürü koşul çıkıyor.. Minimum için 4 karmaşık ve maksimum için aynı sayı..
fmin, arabellekleri değil, iki değeri karşılaştırır.
Artık göreviniz netleşti, farklı tamponların paralel değerleri arasında ekstremumu bulmanız gerekiyor.
Şimdi cevap sadece boş değerler için mi ihtiyacınız var? Yoksa bu işlemin birçok paralel değer için tekrarlanması mı gerekiyor?
Bu, piyasadan işlem yapan bir Uzman Danışman için gereklidir. Buna göre, mevcut çubuktaki tüm arabelleklerin değerlerini karşılaştırmanız gerekir.
Sıfır çubuğundamaksimum ve minimum arabelleği bulmanız gereken bir gösterge ekranı:
Ardından, armut bombardımanı kadar kolaydır, arabelleklerin tüm sıfır değerlerini tek bir diziye atayın (arabellek sayısı önceden bilindiğinden statik olarak bile ayarlayabilirsiniz) ve ArrayMinimum ArrayMaximum işlevlerini bu özet dizisine şu şekilde uygulayın: bir sonuç olarak, atama sırasında arabelleğin sıra numarasını alın.