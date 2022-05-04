Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 588
ZeroMemory() kullanmayı denediniz mi?
Başvurdum .... teşekkürler .... yardımcı oldu ....)
2011.12.01 22:18:58 çekirdek 1 'M.ex5' desteklenmeyen daha yeni bir sürüme sahip, lütfen test aracınızı güncelleyin
Terminalin istediği nasıl yapılır?
Değilse, neden bu mesajı gösteriyor?
Sorumu 10 gün önce SD'ye zaten yönelttim ..
Roboforexe'de 2 tip hesap vardır.Anında İşlem ve Piyasa İşlemi.İlk durumda dolgu tipi AON veya FOK'tur.İkinci durumda, IOC kullanmanız gerekir.Bu deneysel bir yoldur.
İlk başta, isteğe bağlı olarak doldurma türünü otomatik olarak ayarlamaya çalıştım
ama piyasada dolum hatası aldım test scripti yazdım sd'de soru sordum galiba bi çeşit hatam var
Farklı hesaplara doldurmak aynı şeyi veriyor ama pratikte farklı hesaplar gerektiriyor bu yüzden dolumdan değil Exe mod değerine göre otomatik olarak ayarlıyorum.
Belki bu Roboforex sunucusunun bir hatasıdır..
Göstergelerdeki hata nedir??? Görünürler ve kaybolurlar. Ve sadece ayrı bir pencerede olanlar!!!
İşte göstergelerin kaybolduğu anın ekran görüntüsü. Kaybolurlar, sonra ortaya çıkarlar .. rastgele. videosu da var..
Dikkat, temel göstergeler kayboluyor!! Bu, hatanın önemli olduğu anlamına gelir. Kullanıcıda da aynı sorun var.
Beyler geliştiriciler, lütfen bu hatayı düzeltin, aksi halde bir şekilde sağlam değil ..
Test Cihazı 555. Bulut üzerinden tek bir test çalıştırmaya çalışırken (yerel aracıların kullanımı devre dışı bırakılır, bulut aracıları etkinleştirilir ve Hazır durumunda), "seçilen aracıların hiçbiri hazır değil, test başlatılmadı" mesajı görüntüleniyor. Böyle mi amaçlanıyor?
Diyelim ki yaklaşık 10'luk bir PR'ye sahip bir bilgisayarım var ve testi (ayrıntısız sonuç benim için yeterli) yeterince büyük bir tarih parçası üzerinde yapmak istiyorum. Böyle bir çalışma, bu koşullar altında birkaç saat sürecektir. Bu durumda, bulut üzerinden çalıştırmak tercih edilebilir, üstelik müşteri öder.
Test cihazı 555.
Bulut üzerinden optimizasyon (100 geçiş) sonuna kadar gitmedi. 97'de duraklatıldı. Bir saat işlem yapılmadığında kaldırıldı. "Bellek yok" veya "uzman başlatılamıyor" hatası olan birkaç geçiş, yaklaşık 100 (neredeyse tümü!) "XX optimizasyon geçişi kuyruğa geri döndü", birkaç "XX geçişi, YYY ms (PR ZZZ) cinsinden 0,00 sonucunu döndürdü" (dahil değildir) grafik ve optimizasyon sonuçları !):
...
RO 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:06:39 37 döndürülen sonucu 9006.50'yi 11 saniyede geç (PR 99)
HF 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:06:40 70 döndürülen sonucu 9006.50'yi 43 saniyede geç (PR 125)
LM 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:06:43 9006.50 sonucuyla 82'yi geç, 4087 ms'de döndürüldü, zaten başka bir aracı tarafından işlendi
CQ 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:06:45 9006.50 sonucu ile 48'i geçmek, 5 saniye içinde iade edildi, zaten başka bir aracı tarafından işlendi
EL 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:06:49 9006.50 sonucu ile 24'ü geçmek, 10 saniye içinde iade edildi, zaten başka bir aracı tarafından işlendi
HP 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:07:04 3915 ms'de 44 döndürülen sonucu 9006.50 geçmek (PR 99)
QG 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:07:20 90 döndürülen sonucu 9006.50'yi 5 saniyede geç (PR 59)
KS 0 MQL5 Bulut Avrupa 15:07:28 69 döndürülen sonucu 9006.50'yi 5 saniyede geç (PR 118)
F.E. 0 test cihazı 16:23:35 optimizasyon tamamlandı, toplam geçiş 97 (başarılı 87 geçiş)
HD 0 İstatistik 16:23:35 optimizasyon 1 saat 42 dakika 41 saniyede geçti
D.P. 0 İstatistik 16:23:35 yerel 0 görev (%0), uzak 0 görev (%0), bulut 120 görev (%100)
O 0 MQL5 Bulut Avrupa 16:23:35 bağlantı kapandı
LN 0 MQL5 Bulut Avrupa 2 16:23:35 bağlantı kapandı
QG 0 MQL5 Bulut Hong Kong 16:23:35 bağlantı kapandı
QN 0 MQL5 Bulut ABD 16:23:35 bağlantı kapandı
QI 0 test cihazı 16:23:35 dosya önbelleği C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml yazılı
İD 3 test cihazı 16:23:35 kullanıcı tarafından durduruldu
PR 59'un (90 geçme) 5 saniye sonra ve PR 125'in (70 geçme) 43 saniye sonra geri döndüğünü unutmayın...
SD'ye yapılan başvuru işleniyor.
Bunun nedeni, test cihazında tek bir iş parçacığında tek bir çalıştırmanın gerçekleştirilmesidir. Tek bir çalıştırma sıralı bir işlem olduğundan. Yani, bu sürecin sonraki her sonucu bir öncekinin sonucuna bağlıdır. Sıralı bir sürecin paralelleştirilmesi teknik olarak mümkün değildir. İşlemler birbirinden bağımsız olduğunda ve farklı iş parçacıklarında çalıştığında bulutu bağlamakta fayda var. Örneğin optimizasyon. İçinde, her koşu bireyseldir ve önceki geçişlerin sonuçlarına bağlı değildir. Bu nedenle, optimize ederken, her aracının kendi tek çalıştırmasını gerçekleştirdiği bulut bağlanır. Umarım net bir şekilde anlatmışımdır.
Daha geniş bakmalısın (c)
Bulut üzerinden ayrı bir çalışma başlatmak için herhangi bir kontrendikasyon görmüyorum (belki fiyat dışında).