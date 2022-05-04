Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 599
Alexey, gösterge ile bu tür aksaklıklar bazen meydana gelir:
Ve bazen, başlangıçta, siz özellikleri açıp bunları uygulayana kadar, sadece bir dolar çizgisi ve o meclisin üzerine çizecektir.
tüm TF'ler/para birimleri için geçmiş yüklendi mi?
daha az para birimi kullanırsanız, ilk seferde her şeyi çizer mi?
göstergeye baktım. Görünüşe göre MT4'ten bir kod bloğu devraldı:
Sürümü devre dışı bırakma özelliğiyle yayınlayabilirsiniz, yani. böylece gösterge, girişte belirtilen hareket sürelerini bunlara başka değerler eklemeden kullanır mı?
bu hindi tamamen alexx_v'nin verdiğine dayanıyor. Benden amatör performanslar ve editler yapmamamı istedi. yani verdiğiniz kod o sürümden değil.
onlar. böylece gösterge, girişte belirtilen hareket sürelerini bunlara başka değerler eklemeden kullanır mı?
Evet, tarih var. Normalde tamamen çizilmişti, ama bana öyle geliyor ki, bu bağlantı koptuktan sonra oldu. Ve ilk andan itibaren tüm para birimlerini çekiyor.
Burada, bir aradan sonra terminalin sunucuyla iletişimi nasıl geri yüklediğini duydum - bu doğru, yine bir aksaklık, efendim:
başka bir sunucuya yeniden bağlanarak bu sorunu yeniden oluşturmayı başardı. Anladım.
sorun, SeriesInfoIXX'in çubuk sayısı sorulurken 0 döndürmesi ve 4401 hatası döndürmesiydi.
şimdi böyle bir hata ile göstergeyi yeniden hesaplamak için ayarladım.
Söylesene, bir dizi öğesine gönderme yapmak mümkün müdür? Mümkünse, nasıl yapılır?
Örneğin, yüksek dizinin maksimum öğesini belirli bir alanda buldum. Dizinin sonuna göre sapmasını hatırlamam ve diğer alanlardaki diğer maksimumları aramaya devam etmem gerekiyor. Dizinin tüm elemanlarını incelediğimde bu linkleri kullanarak bulunan elemanları çıkaracağım.
"Kabarcık" adı verilen böyle bir sıralama vardır, kararlı (google) terimi bu sıralama için geçerlidir, çünkü bu kararlı bir sıralamadır, sıralama değerleri yerine dizin sıralama uygulayabilirsiniz, bundan sonra orijinal dokunulmamış diziye sahip olursunuz. elinizde ve verilerin sıralandığı bir dizi endeks.
Not Genel olarak, MQL5'teki Elektronik Tablolar makalesini okuyun, bu arada, hızlı sıralama dizeler çizmediğinden (taşma sırasında özyineleme çöküyor) dize dizisi sınıfında kabarcık sıralama algoritması uygulanır.
Söylesene, bir dizi öğesine gönderme yapmak mümkün müdür? Mümkünse, nasıl yapılır?
Örneğin, yüksek dizinin maksimum öğesini belirli bir alanda buldum. Dizinin sonuna göre sapmasını hatırlamam ve diğer alanlardaki diğer maksimumları aramaya devam etmem gerekiyor. Dizinin tüm elemanlarını incelediğimde bu linkleri kullanarak bulunan elemanları çıkaracağım.
eleman bir sınıf biçimindeyse, o zaman mümkündür.
sadece bir sayıysa, aynı boyutta bir dizi yapın ve dizinleri konum sırasına göre yazacaksınız.