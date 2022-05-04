Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 598

Fark ne? aynı şekilde işlenir.
 
alexx_v :

Fark ne? aynı şekilde aktarıldığı görülmektedir.

bazı para birimlerinde çubuk olmadığında (örneğin, tükendiler) ve mevcut para biriminde çubuklar olduğunda, eksik değer nedeniyle değerler çöktü (kesirlerin büyük olduğu ortaya çıktı)

Bu nokta düzeltildi.

Tüm çizgileri varsayılan olarak aynı kalınlıkta yapmak mümkün müdür? Ve bunu .mq5 biçiminde yaymak daha iyidir. Ayarlarda kalınlık nasıl belirtilmez - yine de varsayılan olarak çizer.
 
alexx_v :

Varsayılan olarak tüm çizgileri aynı kalınlıkta yapmak mümkün müdür?
Line_Thickness=1 olarak ayarla

Ve bunu .mq5 biçiminde yaymak daha iyidir.

çalışmaz, 8 mqh dosyaları kullanır.

sergeev :

Line_Thickness=1 olarak ayarla

sipariş.)

çalışmaz, 8 mqh dosyaları kullanır.

onlar sadece olmak istedikleri yere konamazlar mı?
 
sergeev :
daha yüksek TF para birimlerinin senkronizasyonu ile sürüm
kaynak rica edebilir miyim
 
sergeev :

bu sadece bir türkiye. 4. forumda kimsenin pazar analizi için nasıl kullanılabileceğine dair mantıklı fikirleri ifade etmek istememesi üzücü.

8 mqh dosyaları için kaynak kodu. yani ex5.

Tartışabileceğimiz birkaç fikrim var. Fikirlerinizi nerede dile getirdiniz?

Benzer göstergelerin birkaç uygulaması da var, onlara bir sinir ağı bağladıktan sonra onları gözlemlemek özellikle ilginç hale geldi. İlgilenen varsa yayınlayabilirim.

 
Graff :

Tartışabileceğimiz birkaç fikrim var. Fikirlerinizi nerede dile getirdiniz?

tartışılabilir. fikir beyan etmemiştir.
Alexey, gösterge ile bu tür aksaklıklar bazen meydana gelir:

Ve bazen, başlangıçta, siz özellikleri açıp bunları uygulayana kadar, sadece bir dolar çizgisi ve o meclisin üzerine çizecektir.

 
sergeev :
daha yüksek TF para birimlerinin senkronizasyonu ile sürüm

göstergeye baktım. Görünüşe göre MT4'ten bir kod bloğu devraldı:

 //---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12 ;
int mn_fast = 2 ;
// for weekly
int w_per = 9 ;
int w_fast = 3 ;
// for daily
int d_per = 5 ;
int d_fast = 3 ;
// for H4
int h4_per = 12 ;
int h4_fast = 2 ;
// for H1
int h1_per = 24 ;
int h1_fast = 8 ;
// for M30
int m30_per = 16 ;
int m30_fast = 2 ;
// for M15
int m15_per = 16 ;
int m15_fast = 4 ;
// for M5
int m5_per = 12 ;
int m5_fast = 3 ;
// for M1
int m1_per = 10 ;
int m1_fast = 4 ;
....
   switch ( Period ())
     {
       case 1 :     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;   break ;
       case 5 :     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;   break ;
       case 15 :    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break ; 
       case 30 :    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break ;
       case 60 :    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;   break ;
       case 240 :   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;   break ;
       case 1440 :  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break ;
       case 10080 : per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break ;
       case 43200 : per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

Sürümü devre dışı bırakma özelliğiyle yayınlayabilirsiniz, yani. böylece gösterge , girişte belirtilen hareket sürelerini bunlara başka değerler eklemeden kullanır mı?

