Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 598
Fark ne? aynı şekilde aktarıldığı görülmektedir.
bazı para birimlerinde çubuk olmadığında (örneğin, tükendiler) ve mevcut para biriminde çubuklar olduğunda, eksik değer nedeniyle değerler çöktü (kesirlerin büyük olduğu ortaya çıktı)
Bu nokta düzeltildi.
Varsayılan olarak tüm çizgileri aynı kalınlıkta yapmak mümkün müdür?
Ve bunu .mq5 biçiminde yaymak daha iyidir.
Line_Thickness=1 olarak ayarla
sipariş.)
çalışmaz, 8 mqh dosyaları kullanır.
bu sadece bir türkiye. 4. forumda kimsenin pazar analizi için nasıl kullanılabileceğine dair mantıklı fikirleri ifade etmek istememesi üzücü.
8 mqh dosyaları için kaynak kodu. yani ex5.
Tartışabileceğimiz birkaç fikrim var. Fikirlerinizi nerede dile getirdiniz?
Benzer göstergelerin birkaç uygulaması da var, onlara bir sinir ağı bağladıktan sonra onları gözlemlemek özellikle ilginç hale geldi. İlgilenen varsa yayınlayabilirim.
Alexey, gösterge ile bu tür aksaklıklar bazen meydana gelir:
Ve bazen, başlangıçta, siz özellikleri açıp bunları uygulayana kadar, sadece bir dolar çizgisi ve o meclisin üzerine çizecektir.
daha yüksek TF para birimlerinin senkronizasyonu ile sürüm
göstergeye baktım. Görünüşe göre MT4'ten bir kod bloğu devraldı:
Sürümü devre dışı bırakma özelliğiyle yayınlayabilirsiniz, yani. böylece gösterge , girişte belirtilen hareket sürelerini bunlara başka değerler eklemeden kullanır mı?