Aşağıda, hangi karaktere atılacağına bakılmaksızın, seçilen karakter üzerinde etiketleri görüntülemesi gereken bir komut dosyası verilmiştir.Ancak, etiketleri yalnızca aynı isim sembolüne atılırsa görüntüler. Lütfen bir manşete ihtiyacım var.
Yerine:
ihtiyaç
Yerine:
ihtiyaç
Neden Symbol() ile çalışmıyor?
hangi karaktere atılacağına bakılmaksızın, seçilen karakterdeki etiketleri görüntüler.
Symbol() ile atılanı alır.
ENUM_APPLIED_PRICE korkutucu bir numaralandırma ile 1'den başlar???
sonuç:
TimeCurrent() işlevi gerçekte ne zaman döner?
Yardımda şunları okuyoruz:
Sunucunun bilinen son zamanını, "Piyasa İzleme"de seçilen sembollerden biri için son teklifin varış zamanını döndürür. OnTick() işleyicisinde bu işlev, gelen işlenen onayın zamanını döndürür. Diğer durumlarda (örneğin, OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() ve benzeri işleyicilerdeki bir çağrı), bu, "Piyasa İzleme" penceresinde mevcut herhangi bir sembol için son teklifin varış zamanıdır , Bu pencerenin başlığında gösterilen saatle aynıdır. Zaman değeri ticaret sunucusunda oluşturulur ve kullanıcının bilgisayarındaki zaman ayarlarına bağlı değildir.
herhangi bir sembol için son teklifin varış zamanı - farklı semboller için önemli ölçüde farklılık gösterebilir - özellikle ticaretin kapatıldığı olanlar için))
Piyasaya genel bakış - MQL sunucusuna bakarsanız (fotoğraf bugün çekildi):
Saat 15:22:42'yi görüyoruz - hiçbir karaktere karşılık gelmiyor. Belki sunucuda bir şeyi düzeltmeniz gerekiyor?
MQ beylerin küçük bir önerisi var:
Expert Advisor optimize edilirken yanlışlıkla terminali kapatırsınız. Kapatmak için onay gerekli olacak şekilde yapmak mümkün mü?
İhtiyacı olmayanlar için test cihazı ayarlarında bir bayrak yapın.
Diğer MT kullanıcılarının beni destekleyeceğini umuyorum. Birkaç günlük çalışmanın boruya uçması çok yazık ve her şeye en baştan başlamanız gerekiyor.
Ve bazen ağ anahtarındaki bağlantı kaybolur (evet, son kullanıcının sorunları olduğunu asla bilemezsiniz). Genel olarak, sorun daha geniş bir şekilde ortaya konmalıdır,
test cihazının dahili verilerinin bir ara otomatik kaydetmesini yapın (peki, son popülasyon var),
böylece o (testi yapan kişi) yeni bir başlangıçta, son kaydedilen noktadan aramaya devam edebilir.
Tehdit Bu özellik uzun süredir oyunlarda test edilmiştir (nadir bir oyun kaydedilmeden düzenli olarak oynanabilir) ve kendini tamamen haklı çıkarır. Yani yeni bir bisiklet modeli olmayacak.
Bay geliştiriciler, tüm saygımla, sizden sorunu açıklığa kavuşturmanızı rica ediyorum. IMHO sorun kayakçıda değil kaldırımda değil, kayaklar var. Nasıl oluyor da döngü sonsuz oluyor, kodu ekliyorum. Veya kayak pistinin yönüne doğru tekme atın.
sonra her şey çalışır:
2011.11.27 11:06:13 testi (EURUSD,M30) Başlatma işlevi false döndürdü
2011.11.27 11:06:12 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:12 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:12 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:11 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:10 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:09 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:06:07 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:05:59 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
2011.11.27 11:05:44 testi (EURUSD,M30) start işlevi true döndürdü
harikalar.
