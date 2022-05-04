Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 581

Vict :
Tabii ki, VPS de yapabilirsiniz ve bir şekilde sapık, dördü zaten oldukça yüksek bir seviye belirledi ve eğer geçiş yaparsanız, o zaman daha kötü bir şey olmaz (sonuçta orada her şeyi daha kolay yapabilirim). Ve sonra, bence, platform tüccar için bir arkadaş olmalı, bu onun "makinesi" ve şimdi nasıl dolaşacağımızı, nasıl dolaşacağımızı düşünmemiz gerekiyor.
MT4 kullanan ve onu terk edecek olan brokerlerle tanışmadım. peki sen?
Interesting :
MT4 kullanan ve onu terk edecek olan brokerlerle tanışmadım. peki sen?
dörde daha yakınım
 
papaklass :
Denedim ama nedense bir aydan fazla yapamıyorum. Test durur ve aracı boşaltılır.

Bu, hizmet masasındaki işlemler için zaten bir fırsattır.

Sorunu yeniden oluşturmamız için adım adım nasıl ve ne yaptığınızı ayrıntılı açıklamalarıyla uzmanınıza gönderir misiniz? Araştırmadan sonra gönderilen Expert Advisor kalıcı olarak silinecektir.

 
papaklass :
... Keşke "Windows" menüsünde bir sekme yapsalardı, böylece grafikler bir kaskod halinde düzenlenebilirdi. Daha da uygun olurdu.
Evet, bir ekleme faydalı olacaktır. Aynı anda birkaç tabloyu görüntülemek yeterli değildir.
 
papaklass :
Yanlış alarm. Bir eklemim vardı. Uzun zamandır görselleştirici kullanmadım. Göstergeyi Uzman Danışmana yanlış dahil etti. Şimdi her şey yolunda. Yeni kontrol edildi.
Gerçek şu ki, göstergeler nedeniyle oluşturucu çöküyor (görünüşe göre yanlış dahil). Bu düşmeleri evde yeniden üretemedik ama çözmeyi çok isteriz.
 
papaklass :
Keşke "Windows" menüsünde bir sekme yapsalardı, böylece grafikler bir kaskod halinde düzenlenebilirdi. Daha da uygun olurdu.
Ne yazık ki, bu olmayacak. Tek belge uygulama mimarisi izin vermiyor
 
papaklass :
Onlar. yine de bir uzman gönderip aracıyı boşalttırabilir miyim?
evet mümkünse lütfen
 
papaklass :
Servis güvertesine gönderilsin mi?
Evet. Böylece sökme daha hızlı olacak
 

Aşağıda, hangi karaktere atılacağına bakılmaksızın, seçilen karakter üzerinde etiketleri görüntülemesi gereken bir komut dosyası verilmiştir.Ancak, etiketleri yalnızca aynı isim sembolüne atılırsa görüntüler. Lütfen bir manşete ihtiyacım var.

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double    LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,price);
   ArraySetAsSeries (price, true );
   LeftTime=price[ 9 ].time ;
   LeftPrice=price[ 9 ].open ;
   RighTime=price[ 0 ].time ;
   RighPrice=price[ 0 ].open ;
   Visual_v( "EURUSD" ,LeftPrice,LeftTime, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , clrBlue ) ;
   Visual_v( "EURUSD" ,RighPrice,RighTime, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , clrBlue ,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void   Visual_v( string InstrVis, double price_vis, datetime time_vis, int kodmet_vis, color color_vis, double BegLeftPrice= 0 , datetime BegLeftTime= 0 )
   { //InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
     //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
     //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
     //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
     //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
     // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
     static int CntMet= 0 ;
     long currChart,prevChart= ChartFirst ();
     int    i ;
     bool PresentChart= false ;
     if ( ChartSymbol (prevChart) == InstrVis) { PresentChart= true ; currChart=prevChart;} // первый открытый график с нашим символом 
     else
      { //перебираем все открытые графики
         for (i= 0 ;i< 100 ;i++)
         {  
            currChart= ChartNext (prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
             if (currChart< 0 ) break ;           // достигли конца списка графиков
             if ( ChartSymbol (currChart) == InstrVis)
               { //нашли график с нашим символом 
                  PresentChart= true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ; // выбираем следующий график 
             //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }   // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
     if (!PresentChart){ Print ( " Нет открытого графика с указанным инструментом " ) ; return ;}
     string NameMet ;
    NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet);
     switch (kodmet_vis)
      {
       case 29 : // код левой ценовой метки
         NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя ценовой метки
         if (! ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , 0 ,time_vis,price_vis)); //создаем обьект метка
            { Print ( " Ошибка создания обьекта " , GetLastError ());
            }
         ObjectSetInteger (currChart,NameMet, OBJPROP_COLOR ,color_vis); //рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break ;
       case 30 : //код правой ценовой метки 
         NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя ценовой метки
         ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , 0 ,time_vis,price_vis); //создаем обьект метка
         ObjectSetInteger (currChart,NameMet, OBJPROP_COLOR ,color_vis); //рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя линии траектория позиции
         ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_TREND , 0 ,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice); //создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
           break ;
       default :
         break ;
      }
   }
 
ivandurak :

Nesneler oluşturulur (nesneler listesinde bulunurlar). Soru muhtemelen onları görüntülemek istediğiniz koordinatlardadır.

