Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 581
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii ki, VPS de yapabilirsiniz ve bir şekilde sapık, dördü zaten oldukça yüksek bir seviye belirledi ve eğer geçiş yaparsanız, o zaman daha kötü bir şey olmaz (sonuçta orada her şeyi daha kolay yapabilirim). Ve sonra, bence, platform tüccar için bir arkadaş olmalı, bu onun "makinesi" ve şimdi nasıl dolaşacağımızı, nasıl dolaşacağımızı düşünmemiz gerekiyor.
MT4 kullanan ve onu terk edecek olan brokerlerle tanışmadım. peki sen?
Denedim ama nedense bir aydan fazla yapamıyorum. Test durur ve aracı boşaltılır.
Bu, hizmet masasındaki işlemler için zaten bir fırsattır.
Sorunu yeniden oluşturmamız için adım adım nasıl ve ne yaptığınızı ayrıntılı açıklamalarıyla uzmanınıza gönderir misiniz? Araştırmadan sonra gönderilen Expert Advisor kalıcı olarak silinecektir.
... Keşke "Windows" menüsünde bir sekme yapsalardı, böylece grafikler bir kaskod halinde düzenlenebilirdi. Daha da uygun olurdu.
Yanlış alarm. Bir eklemim vardı. Uzun zamandır görselleştirici kullanmadım. Göstergeyi Uzman Danışmana yanlış dahil etti. Şimdi her şey yolunda. Yeni kontrol edildi.
Keşke "Windows" menüsünde bir sekme yapsalardı, böylece grafikler bir kaskod halinde düzenlenebilirdi. Daha da uygun olurdu.
Onlar. yine de bir uzman gönderip aracıyı boşalttırabilir miyim?
Servis güvertesine gönderilsin mi?
Aşağıda, hangi karaktere atılacağına bakılmaksızın, seçilen karakter üzerinde etiketleri görüntülemesi gereken bir komut dosyası verilmiştir.Ancak, etiketleri yalnızca aynı isim sembolüne atılırsa görüntüler. Lütfen bir manşete ihtiyacım var.
Aşağıda, hangi karaktere atılacağına bakılmaksızın, seçilen karakter üzerinde etiketleri görüntülemesi gereken bir komut dosyası verilmiştir.Ancak, etiketleri yalnızca aynı isim sembolüne atılırsa görüntüler. Lütfen bir manşete ihtiyacım var.
Nesneler oluşturulur (nesneler listesinde bulunurlar). Soru muhtemelen onları görüntülemek istediğiniz koordinatlardadır.