Yalnızca bu seçenek, işlevin değerinin bir değişkene açıkça atanmasıyla çalışır. Lütfen düzeltin.
 class proba
  {
   private :
       int    Nambe;
   public :
       void      Init(){Nambe= 10 ;};
       void      Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool      Start(){ if (Nambe > 0 ) return ( true ); return ( false ) ;};        
  };
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart ()
  {
      cikl.Init();
       bool aaa;
         do
          {
            cikl.Vedenie() ;
             Print ( " Функция старт вернула " ,cikl.Start());
            aaa=cikl.Start() ;
          }
         while (aaa);
  }
Geçen kış yazmıştım ama hala düzeltilmedi.

Mevduat 100 milyondan fazla ise ve buna karşılık gelen lot büyüklükleri, kapanış pozisyonlarının sonuçları artık doğru bir şekilde dikkate alınmamaktadır.

Bir pozisyonu kapatırken oluşan kayıplar bakiyeden düşülmez. Bu nedenle , tarihin önemli aralıklarında stratejileri test etmek mümkün değildir.

 

Belgelerde hata.

 
vdv2001 :

Birkaç günlük çalışmanın boruya uçması çok yazık ve her şeye en baştan başlamanız gerekiyor.

Dosya önbelleği oluşturuldu mu? Sadece bunun için yaratılmıştır ve tekrarlanan hesaplamalarda kullanılmalıdır.
 
ivandurak :

Bay geliştiriciler, tüm saygımla, sizden sorunu açıklığa kavuşturmanızı rica ediyorum. IMHO sorun kayakçıda değil kaldırımda değil, kayaklar var. Nasıl oluyor da döngü sonsuz oluyor, kodu ekliyorum. Veya kayak pistinin yönüne doğru tekme atın.

Teşekkürler, inceleyeceğiz.
 
Urain :

ENUM_APPLIED_PRICE numaralandırması nasıl bir korkuyla 1'den başlıyor ???

sonuç:

Neden? Bu numaralandırıcı her zaman böyle olmuştur
 
stringo :
Neden? Bu numaralandırıcı her zaman böyle olmuştur

Bir solucanda, sıfırdan başlar. Ve numaralandırmaların geri kalanı da sıfırdan başlar. Bunun sıfırdan geldiğini varsaymak kolaydı, ama hayır.

Genel olarak, sorun ortaya çıkar ve bu özelliği bilmiyorsanız ve yalnızca bir ad yerine sayı kullandığınızda (ki bu bazen döngülerde gereklidir), diğer durumlarda istenen değerin adını yazmaya değer.

 
Karlson :

Belgelerde hata.

Teşekkürler, düzeltildi.
 
papaklass :

Bir şey mi kaçırıyorum yoksa bu bir hata mı?

4805 hatası veriyor.
Eğer öyleyse, o zaman her şey iyi çalışıyor.

Anladığım kadarıyla 540 kurun. Peki bit derinliği nedir?

Baştan sona oynayamadı.

 
papaklass :

Bir şey mi kaçırıyorum yoksa bu bir hata mı?

4805 hatası veriyor.

Bu nasıl çalışacak:

 //--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES       TF = PERIOD_H4 ;
//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+
int
   frHandle;
bool
   start;   
//--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+
int OnInit (){
//---
   frHandle = iFractals ( Symbol (),( ENUM_TIMEFRAME )TF);
   if (frHandle == INVALID_HANDLE ){
       Print ( __FUNCTION__ , " : " , "error handle indicator" , GetLastError ());
      start = true ;
   }
   
//---
   return ( 0 );
} //+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
