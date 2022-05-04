Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 477

stringo :

Senin durumunda, dinamik diziler kullanmanız gerekir.

Teşekkür ederim! her şey çalışıyor

 

Test cihazındaki hatayı zor değilse düzeltin.

Tik işlenirken uzmanlar kör oluyor. Kene işleme sırasında sembol üzerindeki bilgilerin güncellenmesi mümkün değildir.

Normal ticarette bu olmaz ve tüm veriler güncellenir.

https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059

Bu düzeltme olmadan, ticari işlem hatalarının doğru şekilde işlenmesi imkansızdır.

RefreshRates() внутри OnTick()
Если это невозможно, то как проще всего реализовать обработку ошибок торговых операций с проверкой котировок на обновление?
 

Optimizasyon sırasında tüm anlaşmalar artıda olduğunda, raporun xml dosyası bir eğri olur.

...lütfen düzeltin.

 

Ya ben bir şey anlamadım ya da FileClear() işlevini yapmayı unuttunuz

Şimdi anladığım kadarıyla dosyayı temizlemek için 1'i kapatmanız, 2'yi silmeniz, 3'ü açmanız gerekiyor. - Çok rahatsız edici.

 
vyv :

Ya ben bir şey anlamadım ya da FileClear() işlevini yapmayı unuttunuz

Şimdi anladığım kadarıyla dosyayı temizlemek için 1'i kapatmanız, 2'yi silmeniz, 3'ü açmanız gerekiyor. - Çok rahatsız edici.

Neden bir dosyayı temizleyelim? Dosya işaretçisini 0'a getirin ve yazmaya başlayın.
 
stringo :
Neden bir dosyayı temizlemelisiniz? Dosya işaretçisini 0'a getirin ve yazmaya başlayın.
Dosyada 5 satır varsa. Ben onların yerine 3 yazmak istiyorum.İşaretçiyi dosyanın başına getiriyorum, 3 yazıyorum .... Ve onlardan sonra 2 tane daha var ... Ve dosyada 3 yerine 5 satır var - a kalkan ...
 
vyv :
Dosyada 5 satır varsa. Ben onların yerine 3 yazmak istiyorum.İşaretçiyi dosyanın başına getiriyorum, 3 yazıyorum .... Ve onlardan sonra 2 tane daha var ... Ve dosyada 3 yerine 5 satır var - a kalkan ...

FILE_WRITE salt okunur bayrağıyla bir dosya açın ve istediğinizi yazın. Daha önce olan her şey silinecek.

Okuma ve yazma bayraklarını belirlerken bazı özellikler vardır:

  • FILE_READ belirtilirse, mevcut bir dosya açılmaya çalışılır. Dosya yoksa, dosya açılamaz ve yeni bir dosya oluşturulmaz.
  • FILE_READ|FILE_WRITE ise, aynı ada sahip dosya yoksa yeni bir dosya oluşturulur.
  • FILE_WRITE ise - dosya sıfır boyutta yeniden oluşturulur.
 

Görünüşe göre FileChangeSize işlevi gerekli

 
WinAPI'nin bir SetEndOfFile işlevi vardır
 
stringo :

Görünüşe göre FileChangeSize işlevi gerekli

Ayrıca bir dosyanın/klasörün yeniden adlandırılması işlevlerini de unuttular.

// Pekala, tamam, katılıyorum, FileMove(...) kullanarak yeniden adlandırabilirsiniz, ancak klasörler için bir analoga da ihtiyacınız var. :)

