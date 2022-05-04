Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 477
Senin durumunda, dinamik diziler kullanmanız gerekir.
Teşekkür ederim! her şey çalışıyor
Test cihazındaki hatayı zor değilse düzeltin.
Tik işlenirken uzmanlar kör oluyor. Kene işleme sırasında sembol üzerindeki bilgilerin güncellenmesi mümkün değildir.
Normal ticarette bu olmaz ve tüm veriler güncellenir.
https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059
Bu düzeltme olmadan, ticari işlem hatalarının doğru şekilde işlenmesi imkansızdır.
Optimizasyon sırasında tüm anlaşmalar artıda olduğunda, raporun xml dosyası bir eğri olur.
...lütfen düzeltin.
Ya ben bir şey anlamadım ya da FileClear() işlevini yapmayı unuttunuz
Şimdi anladığım kadarıyla dosyayı temizlemek için 1'i kapatmanız, 2'yi silmeniz, 3'ü açmanız gerekiyor. - Çok rahatsız edici.
Neden bir dosyayı temizlemelisiniz? Dosya işaretçisini 0'a getirin ve yazmaya başlayın.
Dosyada 5 satır varsa. Ben onların yerine 3 yazmak istiyorum.İşaretçiyi dosyanın başına getiriyorum, 3 yazıyorum .... Ve onlardan sonra 2 tane daha var ... Ve dosyada 3 yerine 5 satır var - a kalkan ...
FILE_WRITE salt okunur bayrağıyla bir dosya açın ve istediğinizi yazın. Daha önce olan her şey silinecek.
Okuma ve yazma bayraklarını belirlerken bazı özellikler vardır:
Görünüşe göre FileChangeSize işlevi gerekli
Görünüşe göre FileChangeSize işlevi gerekli
Ayrıca bir dosyanın/klasörün yeniden adlandırılması işlevlerini de unuttular.
// Pekala, tamam, katılıyorum, FileMove(...) kullanarak yeniden adlandırabilirsiniz, ancak klasörler için bir analoga da ihtiyacınız var. :)