Böylesi daha kolay - ','
 
TheXpert :
Ah evet. Belgelerdeki örneğe baktı ;-). Her neyse, şimdilik işlevimi her yerde bir dize ayırıcıyla kullanıyorum, çünkü sınırlayıcı bir dizi karakter olabilir.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 
marketeer :
İki set yok.

Dize ve dizi. Sonuçta toplam bir ve aynı değerlerde mi?

pazarlamacı :
Sınırlandırılmış bir dize yap ...

VE? Hücreler tarafından girdiye ihtiyacım var.

StringSplit için teşekkürler. Kılavuzda hiç yok.

 
Düşünmek gerek. Temel olarak, aynı zamanda bir seçenektir. Herkese teşekkürler.
 
Silent :

- StringSplit var. En son sürümü indirin, bunun için mevcut yardım dosyasını silebilirsiniz, editör mevcut dosyayı ilk eriştiğinizde indirecektir.
 
Rosh :
Evet, şimdi oldu, teşekkürler.
 
Ve en azından biri bana cevap verirdi ... Burada sessiz, SD'de sessiz ...
 
MQL5'te C++'da olduğu gibi kapsam yoktur. Bu nedenle, sınıf içindeki tüm bildirimler dışarıdan görülebilir.
 
TheXpert :
Endişelenme, SD'de bir düzine görevim var ve hepsinde sessizim ;-).
 
mql5 :
İşte Noel ağaçları, ama bunun bir böcek olduğunu umuyordum.

Bir soru daha - sınıfa statik ve sabit üyeler eklemeyi planlıyor musunuz? - normalde yokluklarından nasıl kurtulacağını çözemedi.

Ve kod sayfalarıyla ilgili başka bir sorun vardı. #180052

... Her ihtimale karşı, sınıflar içinde sınıflara da izin verilmiyor mu?

pazarlamacı :
Geliştiricilerin katılımı olmadan cevaplanabilecek olmalarına rağmen, açıkçası giriş seviyesi sorular için zamanın olması ve onlardan başkası tarafından cevaplanması muhtemel olmayan soruların göz ardı edilmesi utanç verici.
