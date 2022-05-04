Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 472
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Böylesi daha kolay - ','
İki set yok.
Dize ve dizi. Sonuçta toplam bir ve aynı değerlerde mi?
Sınırlandırılmış bir dize yap ...
VE? Hücreler tarafından girdiye ihtiyacım var.
StringSplit için teşekkürler. Kılavuzda hiç yok.
StringSplit için teşekkürler. Kılavuzda hiç yok.
- StringSplit var. En son sürümü indirin, bunun için mevcut yardım dosyasını silebilirsiniz, editör mevcut dosyayı ilk eriştiğinizde indirecektir.
Ve en azından biri bana cevap verirdi ... Burada sessiz, SD'de sessiz ...
MQL5'te C++'da olduğu gibi kapsam yoktur. Bu nedenle, sınıf içindeki tüm bildirimler dışarıdan görülebilir.
İşte Noel ağaçları, ama bunun bir böcek olduğunu umuyordum.
Bir soru daha - sınıfa statik ve sabit üyeler eklemeyi planlıyor musunuz? - normalde yokluklarından nasıl kurtulacağını çözemedi.
Ve kod sayfalarıyla ilgili başka bir sorun vardı. #180052
... Her ihtimale karşı, sınıflar içinde sınıflara da izin verilmiyor mu?
Endişelenme, SD'de bir düzine görevim var ve hepsinde sessizim ;-).