Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 473

TheXpert :

İşte Noel ağaçları, ama bunun bir böcek olduğunu umuyordum.

Bir soru daha - sınıfa statik ve sabit üyeler eklemeyi planlıyor musunuz?

Statik planlanmıştır.
 
marketeer :

Not Aslında, oraya virgül değil, kodunu geçmeniz gerekiyor, ancak kendi işlevimi uzun süredir kullandığım için çok yanılmışım, burada ayırıcı kodla değil bir dize ile ayarlandı - IMHO, daha uygun. İkinci parametre StringGetCharacter (",", 0);

Bir satıra koydum, giriş satırını da iki satırdan topladım. İyi :) 

   StringSplit(Smbl_Crrnt+ "," +Smbl_, StringGetCharacter ( "," , 0 ),Smbl_m);
 
tester_el_pro :

Ne yazık ki, okumanın imkansız olduğu bir biçimlendirme ile yazıyorsunuz.

Girdi ve çıktı verilerinin tam bir dökümü, ortamın bir açıklaması ve test göstergelerinin kendilerinin bulunduğu açık, tekrarlanabilir bir örnek sağlayın.

Aksi takdirde, bu modda, büyük varsayımlar ve yetersiz ifadeler ile her şeyi çıkarabilirsiniz.

[Silindi]  
Renat :

Ne yazık ki, okumanın imkansız olduğu bir biçimlendirme ile yazıyorsunuz.

Girdi ve çıktı verilerinin tam bir dökümü, ortamın bir açıklaması ve test göstergelerinin kendilerinin bulunduğu açık, tekrarlanabilir bir örnek sağlayın.

Aksi takdirde, büyük varsayımlar ve yetersiz ifadelerle bu modda her şeyi çıkarabilirsiniz.


peki şablonun sağ kenarındaki girintinin boyutunu kaydetmemeye ne dersiniz?


MT4'te - kaydeder ...

 

Açılış fiyatının noktadan sonra 5 haneden fazla olduğunu fark ettim. Böyle mi olmalı?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
[Silindi]  
tol64 :

Açılış fiyatının noktadan sonra 5 haneden fazla olduğunu fark ettim. Böyle mi olmalı?

Evet, bu olabilir...
 
Interesting :
Evet, bu olabilir...
Bu durumda pozisyonlar manuel olarak açıldı. Expert Advisor'da fiyatlar normalleştirilirse bu da gözlemlenebilir mi?))
[Silindi]  
tol64 :
Bu durumda pozisyonlar manuel olarak açıldı. Expert Advisor'da fiyatlar normalleştirilirse bu da gözlemlenebilir mi?))
Bu, birkaç anlaşmanın oluşturduğu bir pozisyonda açılış fiyatı yeniden hesaplanırken gözlenir. Tüm işlemler için ortalama fiyatı hesaplamak için özel bir formül kullanıyoruz.
[Silindi]  
Interesting :
Evet, bu olabilir...


çılgın... :))


daha fazla işaret, daha fazla kafa karışıklığı ve ufuk açıcı...

:(

[Silindi]  

tester_el_pro :

çılgın... :))

daha fazla işaret, daha fazla kafa karışıklığı ve ufuk açıcı...

:(

Yanlış, basit matematik... 

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
