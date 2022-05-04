Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 473
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte Noel ağaçları, ama bunun bir böcek olduğunu umuyordum.
Bir soru daha - sınıfa statik ve sabit üyeler eklemeyi planlıyor musunuz?
Not Aslında, oraya virgül değil, kodunu geçmeniz gerekiyor, ancak kendi işlevimi uzun süredir kullandığım için çok yanılmışım, burada ayırıcı kodla değil bir dize ile ayarlandı - IMHO, daha uygun. İkinci parametre StringGetCharacter (",", 0);
Bir satıra koydum, giriş satırını da iki satırdan topladım. İyi :)
Ne yazık ki, okumanın imkansız olduğu bir biçimlendirme ile yazıyorsunuz.
Girdi ve çıktı verilerinin tam bir dökümü, ortamın bir açıklaması ve test göstergelerinin kendilerinin bulunduğu açık, tekrarlanabilir bir örnek sağlayın.
Aksi takdirde, bu modda, büyük varsayımlar ve yetersiz ifadeler ile her şeyi çıkarabilirsiniz.
Ne yazık ki, okumanın imkansız olduğu bir biçimlendirme ile yazıyorsunuz.
Girdi ve çıktı verilerinin tam bir dökümü, ortamın bir açıklaması ve test göstergelerinin kendilerinin bulunduğu açık, tekrarlanabilir bir örnek sağlayın.
Aksi takdirde, büyük varsayımlar ve yetersiz ifadelerle bu modda her şeyi çıkarabilirsiniz.
peki şablonun sağ kenarındaki girintinin boyutunu kaydetmemeye ne dersiniz?
MT4'te - kaydeder ...
Açılış fiyatının noktadan sonra 5 haneden fazla olduğunu fark ettim. Böyle mi olmalı?
Açılış fiyatının noktadan sonra 5 haneden fazla olduğunu fark ettim. Böyle mi olmalı?
Evet, bu olabilir...
Bu durumda pozisyonlar manuel olarak açıldı. Expert Advisor'da fiyatlar normalleştirilirse bu da gözlemlenebilir mi?))
Evet, bu olabilir...
çılgın... :))
daha fazla işaret, daha fazla kafa karışıklığı ve ufuk açıcı...
:(
tester_el_pro :
çılgın... :))
daha fazla işaret, daha fazla kafa karışıklığı ve ufuk açıcı...
:(
Yanlış, basit matematik...