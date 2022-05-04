Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 335

Yeni yorum
 
Renat :

Bu, sitenin SSL sertifikasının süresinin dolması nedeniyle geçici bir sorundu, yeni düzeltildi.

Lütfen tekrar deneyin.

AlexSTAL :

Hafta sonları, terminal ile çalışmanın hiçbir yolu yoktur... Diğer zaman dilimlerinden CopyRates almaya çalışırken, 46 saniyelik korkunç zaman aşımları...

Hafta içi böyle bir sorun yok.


Sorun hala devam ediyor, garip. Demo hesap da açamıyorum.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 

Sorun hala mevcut. Ve onay e-postası gelmiyor.

Sorun

 
asv :

Sorun hala mevcut. Ve onay e-postası gelmiyor.



Aynı şekilde. Ne yapalım?
 
voinG :
Aynı şekilde. Ne yapalım?

Sorun çözülene kadar bekleyin - yazdılar ...

Bu durumlar için bir Alpari sunucusu veya başka birini alın (şu anda 2010'un sonundan beri bir yayılma var)

 
alexluek :

Sorun çözülene kadar bekleyin - yazdılar ...

Bu durumlar için bir Alpari sunucusu veya başka birini alın (şu anda 2010'un sonundan beri bir yayılma var)

Alpari ve Amiral'de denedim, aynı şey :(
 
asv :
Alpari ve Amiral'de denedim, aynı şey :(
Sonra beklemek kalır. Muhtemelen maks. pazartesiye kadar 1-2 gün orada sorunları çözüyorlar
 
alexluek :

Bu durumlar için bir Alpari sunucusu veya başka birini alın (şu anda 2010'un sonundan beri bir yayılma var)

Programın oluşturulmasında genellikle geliştiricilerin gerisinde kalıyorlar ...

Böylece asıl yapıyı yalnızca "verilen" sunucudan alabilirsiniz ...

 
Swan :
EA siparişlerin (pozisyonların) geçmişini kullanıyor mu?

Test cihazının çalışma süresi azaldı (testin 2 ayı)

70-80dk'dan 40-50dk'ya kadar ve işleme nedeniyle her şey basittir

anlaşmaların/siparişlerin geçmişi, sadece daha fazla zaman ve kod aldı

dosyalara yazma! Bu yüzden tarihin tüm işlemlerini bir kayıtla değiştirdim.

Ve yavaşlama kesinlikle hissediliyor ve görülüyor.

 
alexluek :

Test cihazının çalışma süresi azaldı (testin 2 ayı)

70-80dk'dan 40-50dk'ya kadar ve işleme nedeniyle her şey basittir

anlaşmaların/siparişlerin geçmişi, sadece daha fazla zaman ve kod aldı

dosyalara yazma! Bu yüzden tarihin tüm işlemlerini bir kayıtla değiştirdim.

Ve yavaşlama kesinlikle hissediliyor ve görülüyor.

Uzman Danışmanınızı 2011'in başından günümüze kadar EURUSD M15'te tüm işaretler modunda çalıştırıyorum ve 10 dakikadan fazla test edilmedi. Muhtemelen, burada yazdığınız Expert Advisor'ı tam olarak göndermediniz.
 
Rosh :
Uzman Danışmanınızı 2011'in başından günümüze kadar EURUSD M15'te tüm işaretler modunda çalıştırıyorum ve 10 dakikadan fazla test edilmedi. Muhtemelen, burada yazdığınız Expert Advisor'ı tam olarak göndermediniz.

Evet, belki şimdi arşivleyiciye bakacağım - ve danışmanı aynı uygulamada yayınlayacağım!

Teşekkürler - Bir şeyi kaçırmış olmalıyım.

1...328329330331332333334335336337338339340341342...3184
Yeni yorum