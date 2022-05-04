Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 334
ha ha...
hızlandırdı...
çok para için bir arkadaş için bir hikaye satın almalısın ... sana bu kadar kolay verecek ...
1. Evet, farkındayım, farkındayım. :)
Akım MT4 sunucusunda hatırlanır, MICEX sembolleri (MICEX) takas edilirdi.
2. Evet, bir alıntı arşivine ihtiyacım olsaydı, onu nereden alacağımı bulurdum (ancak sadece MT4 için işe yarayacak olsa da)...
Sonunda iki onay kutusu yapın "Uzmanlar için manuel onay"
Özelliği nedir? Ne sağlar (sağlar)? Kısaca söyle pliz.
MT4 ile çalışmadı. Ek onay kutuları vardır. Biri, işlem tüccar tarafından onaylanmadığında Uzman Danışmanın ticaret yapmasına izin vermez ve ikincisi, belirli bir DLL'nin işlevselliğinin yalnızca tüccarın izninden sonra yüklenmesine izin verir.
MT4 ile çalışmadı. Ek onay kutuları vardır. İşlem tüccar tarafından onaylanmazsa, uzmanın ticaret yapmasına izin verilmez.
Evet, MT4'e aşina değilim. Onlar. Uzmanlar kendi başlarına ticaret yapmıyorlar mıydı?
Durumlar farklıdır, bazı insanlar tamamen otomatik olarak ticaret yapmak için Uzman Danışmana ihtiyaç duyarken, diğerleri süreci tamamen kontrol etmek (ve mümkünse etkilemek) ister.
Kişisel olarak birkaç kez, yanlışlıkla (veya kasıtlı olarak) bir şablona giren bir Uzman Danışmanın tamamen farklı bir şekilde ve yanlış yerde işlem yapmaya başladığı durumlarla karşılaştım.
bir zamanlar, bir grafik yerine, ikincideki sembolü yanlışlıkla değiştirdiğimde (standart bir MACD vardı) bir durum vardı ve başladı ...
Soru: Hangi parametre (#özellik türünden) varsayılan gösterge modunu "Ölçeği Devral" olarak ayarlar
ve varsayılan olarak şöyle görünür
mavi ölçek kalıtımı olmadan anlamına gelir.
Bunlar bir pencerede iki göstergedir.
Durumlar farklı
sorun ne? Metatrader 5'i indirdim, bir demo hesabı açıyorum: Verileri giriyorum, ileri'ye basıyorum ve bana veriyor
Bugün nasılsın?
Bu, sitenin SSL sertifikasının süresinin dolması nedeniyle geçici bir sorundu, yeni düzeltildi.
Lütfen tekrar deneyin.
Hafta sonları, terminal ile çalışmanın hiçbir yolu yoktur... Diğer zaman dilimlerinden CopyRates almaya çalışırken, 46 saniyelik korkunç zaman aşımları...
Hafta içi böyle bir sorun yok.