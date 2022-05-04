Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 322
Yani, normal Hareketli Ortalama Uzman Danışmanını test ederken bile test cihazının 404 yapısı çöküyor mu?
Test: TF H1'de bir yıl boyunca MACD Örneği. İlk testten hemen sonra ikinci test: TF H4'te yıl için MACD Örneği; raporda H1 TF için ilk testin sonuçlarını alıyoruz
İlk testten sonra 5 dakika bekleyip sonraki testi başka bir TF üzerinde yaparsak, ilk testin raporundan farklı yeni bir doğru rapor alırız.
404 yapı
Benzer bir soruna bağlantı: https://www.mql5.com/en/forum/3139
Herkese ve her şeye iyi. Uzman için kodu yazdı:
1 ile 5 çubuk arasındaki farkı hesaplar. Print ile çıkış yapıldı
ve bunu aldım
ss modulo farkıdır ve bu satırdan önce açık 1 ve 5 çubuk sayıları gelir,
Gördüğünüz gibi farkın nasıl hesaplandığı belli değil, herhangi bir i-th için böyle bir durum
barlar, para birimi ve TF. Ve 10 vakadan 1'inde görülür. Belki bir servis istasyonundayım, ya da bir şeyin içindeyim
yanlış?
Ve öyle olsa bile?
Ve öyle olsa bile?
Test bittiğinde 3-4 saat içinde iyice kontrol edeceğim,
ancak Print'te bunun neden (sayı dönüştürme) yapılacağı açık değil
eğer bu şekilde hesaplarsa ve uzman bunun üzerinde çalışırsa.
Aynı şeyi kodda yaparsanız bunu ima edebilir misiniz?
Ardından tasarımınızı kodda denemek mümkün olacak
Farkı Normalleştir
https://www.mql5.com/en/articles/1561
https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
ya da belki daha iyidir
1-2 saat sonra dönmeye çalışacağım...
1-2 saat sonra dönmeye çalışacağım...
hmm... yeniden ortaya çıktı
muhtemelen NormalizeDouble bir şey eksik
dizi işlemede olduğu gibi (örneğin, karıştırmak istemiyorum ... [1] - tanımlıyoruz ve [0] - kullanıyoruz)