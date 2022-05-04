Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 322

Renat :
Yani, normal Hareketli Ortalama Uzman Danışmanını test ederken bile test cihazının 404 yapısı çöküyor mu?
Hem Hareketli Ortalama'da hem de MACD'de yanlış anlaşılmalar oluyor...
 
52_rus :

Test: TF H1'de bir yıl boyunca MACD Örneği. İlk testten hemen sonra ikinci test: TF H4'te yıl için MACD Örneği; raporda H1 TF için ilk testin sonuçlarını alıyoruz

İlk testten sonra 5 dakika bekleyip sonraki testi başka bir TF üzerinde yaparsak, ilk testin raporundan farklı yeni bir doğru rapor alırız.

404 yapı

Benzer bir soruna bağlantı: https://www.mql5.com/en/forum/3139

Mesaj için teşekkürler. Yeniden üretildi, düzelteceğiz.
 

Herkese ve her şeye iyi. Uzman için kodu yazdı: 

   double Open1[ 1 ],Open2[ 1 ];
   int data1= CopyOpen (Symbol1, 0 , 1 , 1 ,Open1);
   int data2= CopyOpen (Symbol1, 0 , 5 , 1 ,Open2);
   double ss= MathAbs (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ]);

1 ile 5 çubuk arasındaki farkı hesaplar. Print ile çıkış yapıldı

ve bunu aldım

ss modulo farkıdır ve bu satırdan önce açık 1 ve 5 çubuk sayıları gelir,

Gördüğünüz gibi farkın nasıl hesaplandığı belli değil, herhangi bir i-th için böyle bir durum

barlar, para birimi ve TF. Ve 10 vakadan 1'inde görülür. Belki bir servis istasyonundayım, ya da bir şeyin içindeyim

yanlış?

 
alexluek :

Herkese ve her şeye iyi. Uzman için kodu yazdı:

1 ile 5 çubuk arasındaki farkı hesaplar. Print ile çıkış yapıldı

Ve öyle olsa bile?

 Print ( DoubleToString (ss, SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS )));
 
alexvd :

Ve öyle olsa bile?

Test bittiğinde 3-4 saat içinde iyice kontrol edeceğim,

ancak Print'te bunun neden (sayı dönüştürme) yapılacağı açık değil

eğer bu şekilde hesaplarsa ve uzman bunun üzerinde çalışırsa.

Aynı şeyi kodda yaparsanız bunu ima edebilir misiniz?

Ardından tasarımınızı kodda denemek mümkün olacak

Aynısı...

 
alexluek :

Aynısı...

Farkı Normalleştir

 double ss= MathAbs ( NormalizeDouble (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ], SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS )));

https://www.mql5.com/en/articles/1561

https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

ya da belki daha iyidir

 double ss= NormalizeDouble ( MathAbs (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ]), SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS ));
AlexSTAL :

Farkı Normalleştir

https://www.mql5.com/en/articles/1561

https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

ya da belki daha iyidir

1-2 saat sonra dönmeye çalışacağım...

 
alexluek :

1-2 saat sonra dönmeye çalışacağım...

Başlamak için gerçek sayılarla ilgili yardımı okuyun.
 

hmm... yeniden ortaya çıktı 

possible loss of data due to type conversion

muhtemelen NormalizeDouble bir şey eksik

dizi işlemede olduğu gibi (örneğin, karıştırmak istemiyorum ... [1] - tanımlıyoruz ve [0] - kullanıyoruz)

