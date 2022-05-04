Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 321
Teşekkürler, anladım! Göründüğünden daha kolay :-)
Burada birisi test cihazının asılmasından bahsetti.
Aynı, işlenecek veri sayısı ile aynı
başında, sonunda ve syridin, ancak her zaman %40-50 için
takılmaya, yavaşlamaya başlar ve testin bitiminden sonra,
gönderici aracılığıyla meta test cihazını silin. sonrasında
terminali kapatmak çalışmaya devam ediyor!
62 alexluek'e katılıyorum .
Test cihazını bir süre başlattıktan sonra düzgün çalışıyor ve ardından test süresinin sonuna gelmeden önce kilitleniyor ve Windows sorunları:
Bütün bunlar işin sonuna doğru oluyor. Onlar. Herhangi bir danışman için son teslim tarihine ulaşmanın bir yolu yoktur, sonunda test eden her zaman düşer.
Sistem yapılandırması:
Windows 7 kurumsal x64
Intel Core 2 Duo CPU P7350 2GHz
Ram 4 Gb
Testi durdurduktan sonra, yerel aracılar yeni görevleri bekleyen yükseltilmiş önbelleklerle 5 dakika daha bellekte kalır. Onları 5 dakika içinde kimse yüklemezse, tüm kaynakların serbest bırakılmasıyla otomatik olarak kaldırılırlar.
Bu bekleme mekanizması, hazır/yükseltilmiş altyapı sayesinde ajanların tekrarlanan görevlere yanıt verme hızlarını artırmayı mümkün kıldı.
not: yerel ajanlardan bahsediyoruz. hizmet olarak çalışan uzak aracılar kaldırılmaz, ancak belirli bir boşta kalma süresinden sonra kaynakları da serbest bırakırlar.
Önbellekleri kendim nasıl boşaltabilirim? (Terminali yeniden başlatmak dışında). Testten sonra zaman çerçevesini değiştirirken, yeni test önceki testin TF'sinde tekrarlanır.
Ne tür aracılardan (yerel veya uzak) bahsediyoruz?
Yerelse, 5 dakikalık hareketsizlikten sonra kendileri boşaltılır. Ve uzaktakiler bir süre boşta kaldıktan sonra önbelleklerini sıfırlamalıdır (dün tüm önbelleklerin uzak aracı tarafından sıfırlanmadığını öğrendik, bu düzeltildi).
Yerel hakkında. Uzun bir süre 5 dakika, ilk başta farklı TF'lerde testlerin neden tekrarlandığını anlamadım, nedenini kodda arıyordum :))).
Terminali yeniden başlatmadan veya 5 dakika beklemeden farklı TF'lerde arka arkaya 2 test yapmanın mümkün olmayacağı ortaya çıktı.
Neden çalışmıyor?
Bellek eksikliği, önbellekler veya ne nedeniyle ortaya çıkıyor? Lütfen örneklerle daha detaylı anlatın.
Test: TF H1'de bir yıl boyunca MACD Örneği. İlk testten hemen sonra ikinci test: TF H4'te yıl için MACD Örneği; raporda H1 TF için ilk testin sonuçlarını alıyoruz
İlk testten sonra 5 dakika bekleyip sonraki testi başka bir TF üzerinde yaparsak, ilk testin raporundan farklı yeni bir doğru rapor alırız.
404 yapı
Benzer bir soruna bağlantı: https://www.mql5.com/en/forum/3139