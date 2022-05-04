Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 319
Bu, strateji testi durdurulduktan sonraki ekranın ekran görüntüsüdür. Birkaç işlemin her birinin 4 GB belleğe sahip olduğu görülebilir.
Bu bir hata mı?
Test cihazı, tarihin aynı döneminde kısa sürede hızlı test için yükseltilmiş önbellekleri bir süre tutar ...
Ve terminalin kendisi 404 yapı mı yoksa daha eski mi?
404 ise, o zaman bir hatadır. Aracı tarafından günlükleri ekleyebilir misiniz?
Testi durdurduktan sonra, yerel aracılar yeni görevleri bekleyen yükseltilmiş önbelleklerle 5 dakika daha bellekte kalır. Onları 5 dakika içinde kimse yüklemezse, tüm kaynakların serbest bırakılmasıyla otomatik olarak kaldırılırlar.
Bu bekleme mekanizması, hazır/yükseltilmiş altyapı sayesinde ajanların tekrarlanan görevlere yanıt verme hızlarını artırmayı mümkün kıldı.
not: yerel ajanlardan bahsediyoruz. hizmet olarak çalışan uzak aracılar kaldırılmaz, ancak belirli bir boşta kalma süresinden sonra kaynakları da serbest bırakırlar.
2 e-posta ile ilgili cevaplar için teşekkür ederiz - a.
Az önce strateji test cihazının (MT5) ilginç bir davranışıyla karşılaştım:
bu nasıl olabilir? kafam karıştı..
Terminal sürümü 5.0 404 (Fibo)
Windows 7 x64 Ev Premium
Sayın! Bu sorunla 3. kez uğraşıyorum. Windows7 x64 altında harici bir kitaplık oluşturmak bazı mucizelere yol açar:
Yine, bir güce yükseltildiğinde sonuç sonsuzdur! İşin garibi, ilk başta bir kütüphane oluşturmaya ve onu ayrı bir göstergede test etmeye başladım, her şey yolunda. Sonra size fonksiyonlar da ekledim...
_Digits gibi tefli oyunlar bir değişkenle değiştirmeye yardımcı olmaz, sonuç yine MathPow (10,_Digits) = SONSUZ!!!
Diğer işlevler de tuhaflaşmaya başlıyor.
İşlevler programın gövdesine aktarılırsa bu sorun yoktur, ancak Windows XP'de böyle bir sorun yoktur !!!
Teşekkür ederim.
Görünüşe göre çalışma hesabında yeterli olmayan 2 pipte stoploss. Bunu MathPow ile çözeceğiz, ancak hata veren kodu hemen sağlamak daha iyidir. Kod olmadan, etkisi olmadan birçok kez pmsat yapabilirsiniz.
Teşekkürler, kontrol edip düzelteceğiz.
Renat!
Bir keresinde bir soru sordum ama herkes görmezden geldi.
x64 sürümünde neden bu kadar çok hata var? Temelde farklı bir kod var mı? veya bununla ne alakası var?
Sadece x64 derleyicileriyle hiç karşılaşmadım.
x64 sürümünde neden bu kadar çok hata var? Temelde farklı bir kod var mı? veya bununla ne alakası var?
Sadece x64 derleyicileriyle hiç karşılaşmadım.