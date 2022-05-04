Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 318
Ve başka bir soru.
Expert Advisor'dan birden fazla adrese nasıl e-posta gönderebilirim?
MT5'te ayarlarda sadece bir adres belirtilir, SendMail ona bir mektup gönderir.
Ve 2 farklı adrese göndermek istiyorum.
Bildiğim birkaç seçenek var:
1. Win API kullanarak mektup gönderin;
2. Kendi posta istemcinizi kullanarak mektup gönderin (DLL'de uygulama);
3. İki ticaret terminali kurun ve her ikisinden de ayrı adreslere gönderin.
not
Eski forumda soru sorulmuş gibi ama şubeyi hızlı bulamıyorum (tam olarak hatırlıyorum böyle bir şube olduğunu hatırlıyorum)...
Onu çıkardım, burada görebilirsiniz (son gönderi özellikle ilginç)
Tünaydın! MQL5'i kurduktan sonra, düzenleme yaparken program metinlerinin görüntülenmesinde kusurlarla karşılaştım. Seçildiğinde metnin konumu değişir. Klavyeden yazarken yeni karakterler imlecin bulunduğu yerde görünmez. Yazılımı yeniden yüklemek yardımcı olmuyor. Bu sorun nasıl çözülebilir?
SW. MQ geliştiricileri. Lütfen soruyu cevaplayın: Grafik şekillerin (dikdörtgenler, üçgenler, ovaller) iki özelliği neden bir araya getirildi?
Yani ön/ arka plan özelliklerini çiz ve anahat/dolgu özelliğini çiz.
Şimdi bir dolgu / ön plan anahattı ile arka planda çizim yapmak bir özellik.
Peki ya zaman/fiyat nesnesinin ön planda bir dolgu ile çizilmesi gerekiyorsa?
Tehdit Veya arka planda bir taslak mı çiziyorsunuz?
SW. MQ geliştiricileri. Lütfen soruyu cevaplayın: Grafik şekillerin (dikdörtgenler, üçgenler, ovaller) iki özelliği neden bir araya getirildi?
Evet, bu açıkça bizim hatamız. Bu özellikleri ayıracağız.
Önümüzde nesnelerde birçok iyileştirme ve yeni özellik var.
Neden alıcı işlevleri
özellik ayarlayıcı işlevlerinden 10 kat daha yavaş mı çalışıyor?
Neden alıcı işlevleri
Eşzamanlılık/eşzamansızlık sorunu.
...Al... - bir sonucun geri dönüşünü bekle, ...Ayarla... - hayır.
Ve bu ne anlama geliyor?
EH 0 Çekirdek 1 19:03:37 bağlantı kapalı
QQ 0 Core 1 19:03:58 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
KD 0 Çekirdek 1 19:03:58 bağlı
QF 0 Core 1 19:03:58 yetkilendirildi (agent build 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Günlük (MetaQuotes-Demo): Experts\GannTest002.ex5 testi 2001.01.04 00:00 ile 2011.02.20 00:00 arasında başlayacak
PN 0 Çekirdek 1 19:03:58 ortak senkronizasyon tamamlandı
DD 0 Çekirdek 1 19:03:58 ilk para yatırma 0.00 , kaldıraç 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 başarıyla başlatıldı
FI 0 Core 1 19:03:58 111 bayt toplam başlatma verisi alındı
FO 0 Çekirdek 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 boş test modu, geçmiş ve sembol bilgisi olmadığı anlamına gelir
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: 1970.01.01 00:00 ile 1970.01.01 00:00 arasındaki testler başladı
IF 2 Core 1 19:03:58 test cihazı, uzman başlatma başarısız olduğu için durduruldu
FE 0 Core 1 19:03:58 günlük dosyası "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110228.log" yazılı
DJ 0 Çekirdek 1 19:03:58 bağlan kapalı
Bu, strateji testi durdurulduktan sonraki ekranın ekran görüntüsüdür. Birkaç işlemin her birinin 4 GB belleğe sahip olduğu görülebilir.
Bu bir hata mı?