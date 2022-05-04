Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 323

alexluek :

hmm... yeniden ortaya çıktı

muhtemelen NormalizeDouble bir şey eksik

burada veri kaybına sayının normalleştirilmesi nedir?

Документация по MQL5: Преобразование данных / NormalizeDouble
Belki, ama gerçek şu ki - şimdi denedim - hiçbir şey değişmedi. 

HR       0        Prost_Dol- 2 (USDCHF,M5) 16 : 47 : 53          2011.01 . 03 18 : 30 : 00    1 ,,,,,,,,,,,Open1[ 0 ]= 0.93297 Open2[ 0 ]= 0.9329
IL       0        Prost_Dol- 2 (USDCHF,M5) 16 : 47 : 53          2011.01 . 03 18 : 30 : 00    1 ,,,,,,,,,,,ss= 6.999999999999999 e- 005

Gördüğünüz gibi aradaki fark yukarıdaki rakamlarla aynı değil sanırım - servise gitmeniz gerekiyor mu?

 
alexluek :

Belki, ama gerçek şu ki - şimdi denedim - hiçbir şey değişmedi.

Gördüğünüz gibi aradaki fark yukarıdaki rakamlarla aynı değil sanırım - servise gitmeniz gerekiyor mu?

6.999999999999999e-005 = 0.000069999999999999999 = 0.00007

bu doğru

size tavsiye edildiği gibi gerçek sayılar hakkında okuyun

 
AlexSTAL :

6.999999999999999e-005 = 0.000069999999999999999 = 0.00007

bu doğru

size tavsiye edildiği gibi gerçek sayılar hakkında okuyun

onlar. hesaplamalarda (programda) bu, programın çalışmasını etkilemez!

Anladım teşekkürler!

 
alexluek :

Belki, ama gerçek şu ki - şimdi denedim - hiçbir şey değişmedi.

Gördüğünüz gibi aradaki fark yukarıdaki rakamlarla aynı değil sanırım - servise gitmeniz gerekiyor mu?

Tekrar. Gerçek sayılarla ilgili yardımı okuyun! Servis Masası burada size yardımcı olmayacaktır.

Saf bir Yazdırma işlevine güvenmek yerine kendi çıktı biçimlendirmenizi daha iyi düzenleyin

Документация по MQL5: Общие функции / PrintFormat
alexluek :

Belki, ama gerçek şu ki - şimdi denedim - hiçbir şey değişmedi.

Gördüğünüz gibi aradaki fark yukarıdaki rakamlarla aynı değil sanırım - servise gitmeniz gerekiyor mu?

Önce bir anlayalım, tam olarak neyin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz?

sonucu kastediyorsan

 6.999999999999999 e- 005

Bu bir hata değil. Bu doğrudur ve yardım bölümünde açıklanmıştır. Bu nedenle 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999999999e-005. Yaparsan aynı sonucu alırsın

 Print ( 0.00007 );

0.93297-0.9329= 0.00007 sonucunun güzel bir çıktısını düzenlemek istiyorsanız, DoubleToString işlevini kullanın.

 
alexvd :

Önce bir anlayalım, tam olarak neyin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz?

sonucu kastediyorsan

Bu bir hata değil. Bu doğrudur ve yardım bölümünde açıklanmıştır. Bu nedenle 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999999999e-005. Yaparsan aynı sonucu alırsın

0.93297-0.9329= 0.00007 sonucunun güzel bir çıktısını düzenlemek istiyorsanız, DoubleToString işlevini kullanın.

onlar. hesaplamalarda (programda) bu, programın çalışmasını etkilemez!

Anladım teşekkürler!

 
alexluek :

onlar. hesaplamalarda (programda) bu, programın çalışmasını etkilemez!

Anladım teşekkürler!

Aynen öyle
 

Test cihazının düşmesiyle soruma dönersek, daha fazla açıklayacağım. Standart düzenli Expert Advisor Hareketli Ortalama düşmez, düzgün çalışır.

Uzman Danışmanım işin sonuna gelmiyor, bağlantı kopuyor:

Hangi eylemler bağlantının kesilmesine neden olabilir? Neyi yanlış yapıyor olabilirim?

Bu hemen olmaz, 4 aylık bir geçmişe sahip, sadece 4. ayın sonunda bir bağlantı kesilir, test cihazı çalışmadan önce işlemler tamamlanır.

 

Bir zamanlar bu konuyu açıklığa kavuşturmadım, şimdi şüpheler beni rahatsız ediyor.

Bellek nasıl düzgün bir şekilde rezerve edilir?

Böyle

 ArrayResize (arr, 2001 , 2016 );
ya da öylesine
 ArrayResize (arr, 2001 , 15 );

Ve sertifikayı düzeltin, aksi takdirde çok belirsizdir.

PS Yukarıdaki seçeneklerde, rezervasyon dikkate alınarak dağıtılan belleğin boyutunun 2016 olması gerektiği varsayılmaktadır.

