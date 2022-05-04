Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 323
hmm... yeniden ortaya çıktı
muhtemelen NormalizeDouble bir şey eksik
burada veri kaybına sayının normalleştirilmesi nedir?
Belki, ama gerçek şu ki - şimdi denedim - hiçbir şey değişmedi.
Gördüğünüz gibi aradaki fark yukarıdaki rakamlarla aynı değil sanırım - servise gitmeniz gerekiyor mu?
6.999999999999999e-005 = 0.000069999999999999999 = 0.00007
bu doğru
size tavsiye edildiği gibi gerçek sayılar hakkında okuyun
6.999999999999999e-005 = 0.000069999999999999999 = 0.00007
onlar. hesaplamalarda (programda) bu, programın çalışmasını etkilemez!
Anladım teşekkürler!
Tekrar. Gerçek sayılarla ilgili yardımı okuyun! Servis Masası burada size yardımcı olmayacaktır.
Saf bir Yazdırma işlevine güvenmek yerine kendi çıktı biçimlendirmenizi daha iyi düzenleyin
Önce bir anlayalım, tam olarak neyin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz?
sonucu kastediyorsan
Bu bir hata değil. Bu doğrudur ve yardım bölümünde açıklanmıştır. Bu nedenle 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999999999e-005. Yaparsan aynı sonucu alırsın
0.93297-0.9329= 0.00007 sonucunun güzel bir çıktısını düzenlemek istiyorsanız, DoubleToString işlevini kullanın.
onlar. hesaplamalarda (programda) bu, programın çalışmasını etkilemez!
Anladım teşekkürler!
Test cihazının düşmesiyle soruma dönersek, daha fazla açıklayacağım. Standart düzenli Expert Advisor Hareketli Ortalama düşmez, düzgün çalışır.
Uzman Danışmanım işin sonuna gelmiyor, bağlantı kopuyor:
Hangi eylemler bağlantının kesilmesine neden olabilir? Neyi yanlış yapıyor olabilirim?
Bu hemen olmaz, 4 aylık bir geçmişe sahip, sadece 4. ayın sonunda bir bağlantı kesilir, test cihazı çalışmadan önce işlemler tamamlanır.
Bir zamanlar bu konuyu açıklığa kavuşturmadım, şimdi şüpheler beni rahatsız ediyor.
Bellek nasıl düzgün bir şekilde rezerve edilir?
Böyleya da öylesine
Ve sertifikayı düzeltin, aksi takdirde çok belirsizdir.
PS Yukarıdaki seçeneklerde, rezervasyon dikkate alınarak dağıtılan belleğin boyutunun 2016 olması gerektiği varsayılmaktadır.