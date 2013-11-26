Forum sorunları. - sayfa 3
Konu açıklamasını tamamen kaldırabilir misiniz?
olmadığını anlıyorsunuz.
"Küçük bir ekrana sığdırma" fikrinden uzaklaştık - sabit tarayıcılar için maksimum miktarda içerik üretiyoruz. Ancak mobil cihazlar (iPhone, iPad, androidler vb.) için tüm site, ekranlara tam olarak uyum sağlayan minimalist bir tasarımda çalışır.
div class=" açıklamaInBlock "
eklenen stille=" kenar boşluğu-sol:30px "
konulara daha iyi odaklanır
ama açıkça söylemek gerekirse)
imho ekran alanının çoğu bilgi çöpü tarafından işgal edildi, sadece korkunç görünüyor.
Birkaç yıldır ortalıkta dolaşan bir konudaki ilk gönderiyi görmenin ilgisi nedir? Sonuncuyu görüntülemek de şüpheli bir zevk, bir yazının bir parçasını görmek ..
Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor) kullanıcıya tasarım seçeneği sunmak fena olmaz..
Eskiden siteye giderdim ve her şeyi görürdüm ama şimdi gözlerim doluyor
Birkaç düzeltme daha olacak ve daha iyi bir görünüm elde edeceğiz:
Bence daha da kötüye gitti: uygun değil ve görsel olarak değil. En iyisi için çabalamak memnuniyetle karşılanır, ancak kolaylık pahasına değil. Konu başlıklarını bırakın, bu konuyla ilgilenenler konulardaki gönderiler görüntülenecektir.
Swan :
Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor) kullanıcıya tasarım seçeneği sunmak fena olmaz..
Bence daha da kötüye gitti: uygun değil ve görsel olarak değil. En iyisi için çabalamak memnuniyetle karşılanır, ancak kolaylık pahasına değil. Konu başlıklarını bırakın, bu konuyla ilgilenenler konulardaki gönderiler görüntülenecektir.
Destekliyorum, konulara bakmak çok sakıncalı hale geldi, gözlerim doldu.
Kullanıcıya forumun stilini (eski ve yeni) seçme hakkının verilmesi fikrinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Büyük olasılıkla, arayüz seçim modunu profilde yapacağız - tam (varsayılan olarak) veya basitleştirilmiş.
Mobil minimalist mod otomatik olarak etkinleştirilir ve geçersiz kılınmaz.