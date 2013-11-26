Forum sorunları. - sayfa 5

Rosh :

Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi

Teşekkür ederim.

www.mql5.com/en/forum'da bir bölümdeki konu sayısını ayarlamak mümkün müdür?

 
Rosh :

Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi

Üf.. Teşekkürler! Büyük! Enstrümanlarınıza özel ayarlar ekleme geleneğini devam ettireceğinizi umuyorum.
komposter :

Teşekkür ederim.

www.mql5.com/en/forum'da bir bölümdeki konu sayısını ayarlamak mümkün müdür?

+100.

Neredeyse hiç ana sayfaya gitmiyorum, ama şahsen forumu kişiselleştirme yeteneğine gerçekten ihtiyacım var (ve sanırım sadece ben değil)...

 
Teşekkür ederim. Mutluluk için bazen ne kadar az şeye ihtiyaç vardır...
 

Daralan konular işe yarıyor (çok teşekkür ederim), ancak konu sayısını seçmek iyi değil.

Neye bağlı olmadığı, daraltılmış / dağıtılmış moda bağlıdır.

Tehdit Sori, yeniden giriş yaptıktan sonra her şey çalıştı.
 

forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.


bir gönderi ekledikten ve unread#unread ile geçiş yaptıktan sonra sayfa


bu aynı sayfadır, ancak "genellikle" giderseniz. StringSplit hakkında son gönderi yok .


Bu aynı sayfa, ancak zorunlu yenilemeden sonra Ctrl+F5

sergeev :

forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.

İlginiz için teşekkür ederim. Evet, 3 aydan eski temalar sabit önbelleğe alındığı için sorun var.

Haydi bunun hakkında düşünelim.

 
Interesting :


Neredeyse hiç ana sayfaya gitmiyorum, ama şahsen forumu kişiselleştirme yeteneğine gerçekten ihtiyacım var (ve sanırım sadece ben değil)...

Forum için yapılandırma özelliği eklendi


sergeev :

forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.

Eski konuların önbelleğe alınmasını devre dışı bırakacağız, ancak bir süre için eski konularla ilgili sorun görünmeye devam edecek, çünkü. Konular zaten tarayıcı önbelleğinde.

Bu gibi durumlarda Ctrl+F5 kullanın

 

Forum motoru, anahtar kelimeleri/ifadeleri "yakalar" ve bunları bağlantılara dönüştürür. Bağlantının kaldırılmasıyla mesajı düzenledikten sonra değişiklik kaydedilmez, bağlantı kalır. Anlam?

