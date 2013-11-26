Forum sorunları. - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi
Teşekkür ederim.
www.mql5.com/en/forum'da bir bölümdeki konu sayısını ayarlamak mümkün müdür?
Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi
Teşekkür ederim.
www.mql5.com/en/forum'da bir bölümdeki konu sayısını ayarlamak mümkün müdür?
+100.
Neredeyse hiç ana sayfaya gitmiyorum, ama şahsen forumu kişiselleştirme yeteneğine gerçekten ihtiyacım var (ve sanırım sadece ben değil)...
Daralan konular işe yarıyor (çok teşekkür ederim), ancak konu sayısını seçmek iyi değil.
Neye bağlı olmadığı, daraltılmış / dağıtılmış moda bağlıdır.
Tehdit Sori, yeniden giriş yaptıktan sonra her şey çalıştı.
forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.
bir gönderi ekledikten ve unread#unread ile geçiş yaptıktan sonra sayfa
bu aynı sayfadır, ancak "genellikle" giderseniz. StringSplit hakkında son gönderi yok .
Bu aynı sayfa, ancak zorunlu yenilemeden sonra Ctrl+F5
forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.
İlginiz için teşekkür ederim. Evet, 3 aydan eski temalar sabit önbelleğe alındığı için sorun var.
Haydi bunun hakkında düşünelim.
Neredeyse hiç ana sayfaya gitmiyorum, ama şahsen forumu kişiselleştirme yeteneğine gerçekten ihtiyacım var (ve sanırım sadece ben değil)...
Forum için yapılandırma özelliği eklendi
forum, eski konulara bir gönderi eklerken hala bir hata yakalıyor.
Eski konuların önbelleğe alınmasını devre dışı bırakacağız, ancak bir süre için eski konularla ilgili sorun görünmeye devam edecek, çünkü. Konular zaten tarayıcı önbelleğinde.
Bu gibi durumlarda Ctrl+F5 kullanın
Forum motoru, anahtar kelimeleri/ifadeleri "yakalar" ve bunları bağlantılara dönüştürür. Bağlantının kaldırılmasıyla mesajı düzenledikten sonra değişiklik kaydedilmez, bağlantı kalır. Anlam?