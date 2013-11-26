Forum sorunları. - sayfa 6

Silent :

Forum motoru, anahtar kelimeleri/ifadeleri "yakalar" ve bunları bağlantılara dönüştürür. Bağlantının kaldırılmasıyla mesajı düzenledikten sonra değişiklik kaydedilmez, bağlantı kalır. Anlam?

Başlangıçta bu şekilde amaçlandı.

Ne yazık ki, hangi köprünün kaldırıldığıyla ilgili bilgileri saklamıyoruz. Köprü yoksa, tekrar koyun.

 
lezzvie :

Tamam teşekkürler.

Konu dışı bir bağlantı takıldığında vızıltı olmaz. Tamam hadi gidelim :)

 
Silent :

Beklenmedik bir bağlantının sözcükleri arasına fazladan boşluk koyarak mücadele ediyorum.
 
Latin alfabesini (kısmen) kullanabilirsiniz.
 

Market'teki "indirme" çalışmıyor. Opera 11.11, Ff 4.0.1

Bağlantı = sayfa bağlantısı.

 
Silent :

İndirme henüz etkinleştirilmedi.
 
Tamam teşekkürler.
mql5.ru'da arama çalışmıyor:

 
voix_kas :

mql5.ru'da arama çalışmıyor

Kontrol edildi - aynı. " Sembol " kelimesini arayın, XP, 32
Sadece bu kelime için değil. Nick de çalışmıyor.
