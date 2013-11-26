Forum sorunları. - sayfa 2
Hangi tarayıcıyı kullanıyorsun? Ve bir proxy kullanıyor musunuz?
Firefox 4 (ancak bunu eski sürümlerde de fark ettim).
vekil yok.
sadece yazılarını yazdığı iki konuda görünmesi garip geldi. Gerisi sorunsuz görüntülendi.
Ve başka bir soru - okuma konuları çerezlere giriyor mu?
Örneğin, bu bilgisayarda bu konu zaten okunmuştur.
Sonra Android'den foruma gidiyorum ve:
1. Bu konu okunmadı olarak işaretlendi, ancak sonuçta arama aynı oturumda.
2. forumun görünümü hala eski (yani, yazının başlıklarının altında başlıklar olmadan)
not. Özellikle bu yazıdan önce - Konuyu androidden okudum. Bu gönderiyi ekledikten sonra tekrar android için okunmadı.
Okuma durumu, siteye yapılan her ziyarette başlatılır ve kullanıcının oturumuna bağlıdır (bunu çerezlere söyleyebiliriz).
Aşağıdaki durumlar mümkündür:
1) Kullanıcı A bilgisayarından siteye giriş yaptı, birkaç konu okudu ve ayrıldı. Daha sonra B bilgisayarından giriş yaptı. Bu durumda B bilgisayarındaki okunabilirlik iyi olacaktır.
2) Kullanıcı siteye A bilgisayarından ve B bilgisayarından erişti. A bilgisayarında birkaç konu okudu. Bu noktada, B bilgisayarında okunabilirlik değişmeyecektir. Yalnızca B bilgisayarındaki kullanıcı oturumu kapattığında değişecektir.
Görünüşe göre ikinci bir durumunuz var.
Yine de mobil cihazlarda konu listesinde önizleme olmayacak. Bu değişiklik yalnızca sitenin tam (masaüstü) sürümü için geçerlidir.
işler kod tabanına dahil edildi
Görünüşe göre zaten düzeltmişler - bunu kendim gözlemlemiyorum.
henüz sabit değil.
Ctrl+F5 veya profilden çıkmak aynıdır. kod tabanında çalışmak
Bu arada, gördüğünüz gibi, işin kendisi bir merdiven çıkıyor.
böyle bir teknik soru - konu açıklamasının yalnızca fare konu adının üzerine getirildiğinde gösterilmesi için uygulanması ne kadar zor? bu, yükseklikte genişletilmiş tablo çizgisi mi?
bir yandan, bu ilginç bir dinamik verecek, görmek istediğiniz şey olacak - konunun altında bir açıklama görüntüleyerek,
ancak kullanıcı tarafından kontrol edilecek temalar başlangıçta gizlenecek ve yalnızca fareyle üzerine gelindiğinde istendiğinde gösterilecektir.
böyle bir teknik soru - konu açıklamasının yalnızca fare konu adının üzerine getirildiğinde gösterilmesini sağlamak ne kadar zor? yani, çizgi yükseklikte genişledi mi?
Ne yazık ki, bu seçenek bize uymuyor.
Saf iskeletin önceki versiyonu yerine eti arttırma yönünde çalışıyoruz.
sadece asıl mesele aşırıya kaçmamak :) forumun bel kemiğinin açıkça görülebilmesi gerekiyor.
Şimdi, açıklama nedeniyle, her şey biraz bulaşıyor. Artan tema yazı tipi algıda yardımcı olmuyor.
Ne yazık ki, bu seçenek bize uymuyor.
Saf iskeletin önceki versiyonu yerine eti arttırma yönünde çalışıyoruz.
Konu açıklamasını tamamen kaldırabilir misiniz?
en iyisi iyinin düşmanıdır
19'daki Sayfa Forumu sığmıyor
Konunun açıklaması, en hafif tabirle, faydalı bilgiler içermiyor..