Forum sorunları. - sayfa 4

Ben de eski arayüzden yanayım.

Şimdi foruma gittiğimde yaptığım ilk şey, bu yeni özelliği devre dışı bırakmak için profile gitmek oldu...

 

Evet, nedense forum sancılı bir şekilde genişledi :) Burada sadece 19 "yeterli değil, burada 32" yeterli olmayabilir.

 
komposter :

+10000
 
Profilinizde görüntüleme seçeneklerini yaptığınızda lütfen her bölümde 10 konu simge durumuna küçültülmüş modda görüntülenecek şekilde yapın yoksa 5 yetmez bazen forumda aktif olmak için zamanınız olmuyor ve konular uçup gidiyor görüntüleniyor. Sonuç olarak, her bölüme girmeniz gerekir ve bunu yapmak genellikle uygun değildir.
 
Urain :
+1
 
Belki "sayfada görüntülenen (görüntülenen) konu sayısı" hakkında bir "işaret" yapmak mümkün olacak?
 
DDFedor :
+10
 

Profildeki görüntüleme stili ve satır sayısı için ayarlar olacaktır.

Mevcut görevleri bitirir bitirmez bununla ilgileneceğiz.

 

Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi


 
Rosh :

Ah, ne kadar havalıydı! 10 özlü forum konusu - ve hepsi bu! Teşekkür ederim!
