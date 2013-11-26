Forum sorunları. - sayfa 4
Ben de eski arayüzden yanayım.
Şimdi foruma gittiğimde yaptığım ilk şey, bu yeni özelliği devre dışı bırakmak için profile gitmek oldu...
Evet, nedense forum sancılı bir şekilde genişledi :) Burada sadece 19 "yeterli değil, burada 32" yeterli olmayabilir.
Profilinizde görüntüleme seçeneklerini yaptığınızda lütfen her bölümde 10 konu simge durumuna küçültülmüş modda görüntülenecek şekilde yapın yoksa 5 yetmez bazen forumda aktif olmak için zamanınız olmuyor ve konular uçup gidiyor görüntüleniyor. Sonuç olarak, her bölüme girmeniz gerekir ve bunu yapmak genellikle uygun değildir.
Belki "sayfada görüntülenen (görüntülenen) konu sayısı" hakkında bir "işaret" yapmak mümkün olacak?
Profildeki görüntüleme stili ve satır sayısı için ayarlar olacaktır.
Mevcut görevleri bitirir bitirmez bununla ilgileneceğiz.
Profilde forumun görünümünü özelleştirme yeteneği eklendi
