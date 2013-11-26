Forum sorunları. - sayfa 10
Numara.
Size söylüyorum - bir yazı yazdım, gönderdim, ikincisini yazdım - attım ... ve işte bu, artık çalışmıyor.
Bağlantı ne olsa da yeniden başlatmayı deneyeceğim ...
IP adreslerini sık sık değiştirir misiniz? Loglardan görülebilir.
Sık adres değişikliklerinde savrulmamak için profilinizde "IP adresleri ile oturumları kontrol et" onay kutusunu devre dışı bırakmanız gerekir. Sizin için zaten kapattım - şimdi nasıl çalışacağını görün.
Beni siteden atmıyor, SP ile ilgili bu sorunu biliyorum.
dışarı atar
bir gönderi eklerken, onu dalın ilk sayfasına atar.
gönderi eklenmez ve yetkilendirme çökmez.
upd bir gönderi ekledi, şimdi düzenleme çalışmıyor - sayfa boşuna güncellendi ... hayır, bir şey bozuk.
Sorunun wiki bağlantısında olduğu ortaya çıktı http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
Gönderiye eklediğinizde ("bağlantı" aracılığıyla) - gönderi eklenmez, şubenin ilk sayfasına atar.
Kullanıcının puanının düştüğünü fark ettim.
Bu bir bug mı yoksa bir sebebi var mı?
Arama çalışmıyor. :(
Opera 11.61.
not
Kromda çalışır.
Çok sayıda arkadaş olduğunda profilde bir delik belirir:
Rahat değil.
