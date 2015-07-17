delikler - sayfa 6

Sabah 1'den akşam 2'ye kadar tüm karakterlerde delikler var. MetaQuotes-Demo Sunucusu

bu bir ızgara göstergesidir, dikey çizgiler arasında (her biri saatin başlangıcına karşılık gelir) 60 çubuk olmalıdır, ancak hiçbiri yoktur (((

Terminali yenileme ve yeniden başlatma yardımcı olmuyor

 
Sunucuda gerçekten veri yok. Hadi düzeltelim.
 
zigan :

Terminali tamamen yeniden yükledi - efekt kayboldu.


Hatırladığım kadarıyla, bir bilgisayarda birkaç terminaliniz var.

Bu durum hepsinde mi yoksa sadece birinde mi?

 
alexvd :
Sunucuda gerçekten veri yok. Hadi düzeltelim.
Sabit.
 
Alexander :
Sabit.

teşekkür etmek. Şimdi burada oturup düşünüyorum. ne daha iyi tarihte bir delik ve her şey düzgün ya da delik yok ama boşluk çizildi

ne kadar yapay duruyor. O zaman gerçekten bir boşluk olup olmadığını söyleyebilir misiniz? (çift pound/frangı)

 
referans için, işte aynı şey ama alpari gerçek MT4 sunucusundan. boşluk yok. Bunun bir gösterge olmadığını anlıyorum. ama hala...
 
alexvd :

Hatırladığım kadarıyla, bir bilgisayarda birkaç terminaliniz var.

Bu durum hepsinde mi yoksa sadece birinde mi?

Birkaç MT4, MT5 bir.
 

Deliklerin yanı sıra grafiği kaçıran işlemler de var (fiyatın ne olduğu belli değil).

88.672 fiyatıyla 1107145 anlaşması - grafikte böyle bir fiyat yok.

 

teşekkür etmek. boşluk düzeltildi.

Bence burası daha uygun olur. Çok ilginç barlar var.

Aynı ONLC fiyatına, farklı hacimlere sahip arka arkaya 4 çubuk. 3-3-4-1. AUDUSD. Anladığım kadarıyla, durum böyle olmamalı.

Yoksa şimdi konsept değişti, grafikler deliksiz mi olacak? https://www.mql5.com/ru/articles/1407

 

Sunucudaki zaman +1 saat atlıyor gibi görünüyor. Lütfen kontrol edin.

