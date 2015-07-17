delikler - sayfa 4
İşte bir tane daha.
2010.06.03 - bar yok, daha doğrusu garip görünümlü bir bar.
antt :
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
Yerel saat +1'den sunucu saatine. Hangi sunucuya bağlı olduğumu hatırlamıyordum, çünkü içgüdüsel olarak, delikler açıldığında üçü arasında geçiş yapmaya başlıyorum (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup), bu açıkların kapanmasına yol açıyor.
Aşırı yüklemeden sonra tekrar tüm sunuculara geçmeyi deniyorum - hiçbirinde delik yok.
Yerel saat +1'den sunucu saatine.
Tarih doğru mu? Dakikalar veya saniyeler için senkronizasyon yok mu?
Dakikalar çakışıyor, saniyeler, nasıl bakacağımı bilmiyorum.
İşletim sistemi yerel saati time.windows.com ile senkronize eder.
10 Haziran'dan 11 Haziran'a geçiş böyle oldu
çubuk sırası:
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
ve benzeri.
Yarım saat sonra resim değişti:
barlar sıralı, ancak bar 2010.06.11 00:00 eksik.
15'i için EURJPY'de eksik akşam
pound yen
pound yen
yine anlaşılmaz bir şey.
1. her şey sadece terminaldeydi (veri).
2. grafiğin görünümünü yapılandırdı ve default.tpl şablonunu kaydetti
3. güncellenmiş grafik. veri gitti((
Yalnızca terminali yeniden başlatmak hile yaptı.