delikler
Sevgili geliştiriciler!
Güncellemeler düzenli olarak çıkıyor, ancak zaman serileri deliklerle dolu olduğu için devam ediyor. Buna dikkat eden var mı?
Dakika grafiğinde sekiz saatten fazla bir boyutu olan bir delik örneği.
Teşekkürler, inceleyeceğiz.
Bugün çok uzun süre kaldım ve yeni bir güne geçerken poundda yine böyle saçmalıklar oldu. Yenilemeden sonra, mevcut dönem geri yüklendi, diğer TF'lere geçerken mumlar kaybolur.
MT'nin tamamen yeniden başlatılmasına yardımcı oldu
Hataları bulmanıza yardımcı olabilir ;)
Uzman neden o anda dikkat etti ve günlük mum dizisini okurken bir hata yazdı ve çöktü.
Keşke delikler olsaydı.
Orada kim bu kadar yaratıcı bilmiyorum ama yazılımın her versiyonunda gerçekten de “parlak fikirler” ortaya çıkıyor.
Müşterilerin bilgisayarlarında bir dakikalık geçmişi depolamanın MKyu müşteri şirketleri için daha kolay ve daha uygun olduğunu anlıyorum, ancak
örneğin ALPARI'dan MT5'i kurun ve H2, H3, H6, H8 ve şimdi H4 için de NO çubukları olmadığını göreceksiniz !!!
Bunların yerine - günlük barlar, yani. örneğin bir grafikte, H4 ilk günlere gider ve daha sonra veritabanında H4'ü hesaplamak için zaten dakikalar olduğu andan itibaren, günde 6 adet çubuk vardır.
Aynısı dakika çizelgeleri için de geçerlidir. Mevcut geçmişin başlangıcından itibaren günlük çubuklar vardır ve ardından seçilen zaman diliminin çubukları devam eder.
Örneğin aynı yerde ALPARI'da şu an 12 Haziran'a kadar olan dakikalarda (!!!) günlük olanlar var ve daha sonra dakika olanlar başlıyor (aynı zamanda 12 Haziran'daki geçiş günü gün içinde tekrarlanıyor. bar ve dakika versiyonunda). 12 Haziran'ın bayram olduğunu anlıyorum ama orantı duygusu nerede?
Zaman dilimini değiştirirken basit trend çizgileri bile dolaşıp duruyorsa nasıl bir analizden bahsedebiliriz.
Peki, böyle bir salata sosu ne için gereklidir?
Verilere erişimin organizasyonu bölümünü okuyun, geçmişi depolama ve iletme mekanizması burada açıklanmaktadır.
Aynısı dakika çizelgeleri için de geçerlidir. Mevcut geçmişin başlangıcından itibaren günlük çubuklar vardır ve ardından seçilen zaman diliminin çubukları devam eder.
Adil olmak gerekirse, 1999'dan beri dakikaların (10 yıldan fazla) olduğu ve 1999'a kadar sadece günlerin olduğu söylenmelidir.
Bu çok çok iyi bir sonuç.
Şu anda beta testinde olduğumuz için grafiklerle ilgili sorunlar olabilir - üzerinde çalışıyoruz.
Verilere erişimin organizasyonu bölümünü okuyun, geçmişi depolama ve iletme mekanizması burada açıklanmaktadır.
ALPARI demosu ile saat tablosuna hayran kalın ve kendiniz görün. Grafik basitçe yeniden keşfedildi (bundan önce tarih hiç yoktu).
12 Haziran'a kadar günlük barlar var ve daha sonra saatlik barlar 12 Haziran'dan itibaren her saat başı yeniden başlıyor.
Grafiğin zaman dilimlerini değiştirirseniz, tarih H12 dahil olmak üzere bunlardan herhangi birinde kendini tekrar edecektir. Bununla birlikte, dakika çubuklarında olduğu gibi, orada daha da keskindir - 12 Haziran'a 2 dakika sonra gündüz çubukları vardır, daha sonra 27 Kasım'a kadar - saat başı ve 27 Kasım 13:10'dan itibaren gerçekten 2 dakikalık çubuklara başladılar.
Neler olduğunu ve nedenini açıklayabilir misiniz?
ALPARI örneğinde görebileceğiniz gibi, 27 Kasım 2009'dan bir yerde dakikaları ve 12 Haziran'dan itibaren saatleri var. Ve bu senin en eski müşterin. En kötüsü, ÜÇ zaman diliminin aynı anda bir grafikte görüntülenmesidir. Bu durumda nasıl bir teknik analizden bahsedebiliriz?
ALPARI örneğinde görebileceğiniz gibi, 27 Kasım 2009'dan bir yerde dakikaları ve 12 Haziran'dan itibaren saatleri var. Ve bu senin en eski müşterin. En kötüsü, ÜÇ zaman diliminin aynı anda bir grafikte görüntülenmesidir. Bu durumda nasıl bir teknik analizden bahsedebiliriz?
Beta testi hakkında konuşabiliriz.
Sadece geçmiş veritabanına yüklenmiş dakikaları yoktur - bu sadece organizasyonel bir andır. Demo sunucumuz mt5.metaquotes.net:1950'de 10 yıl için dakikalar var.
Deneme başarısız oldu - sunucunuz bir hesap açmadı. Ve yine de - şu veya bu komisyoncunun 10 yıl boyunca dakikaların tüm geçmişini saklayabileceğinin garantisi nerede? Birçoğu, 10 yıldır kesinlikle orada olmayan bu tür haçlar ve hatta dakikalar - ve hatta daha fazlasını sunuyor.
CQG'nin 1998'den beri dakikalarca bir geçmişi var, bugüne kadarki tüm dönem için bir çift para biriminin maliyeti 2,016 ABD dolarıdır. Bu hikayeyi brokerlere ücretsiz olarak verecek misiniz? Ben şüpheliyim. :)
Bu olsa bile, 1998'den önceki veriler ne olacak? Şimdi günlük, haftalık vb. 1978'den bazı çiftlerde görülebilir.
Sonra tekrar soru ortaya çıkıyor - Monitörlerde NE göreceğiz ve göstergeler, danışmanlar, senaryolar hesaplama yaparken neye güvenecek ?
Bir grafikte üç periyodun karışımı mı?
ALPARI'nın günlük/haftalık tarihi 1998'de başlıyor. Bu bilgi birikimi mi?
IMHO, temel bir hata.
Kalıcı olarak açık bir grafikte, zaman içinde çubuk boşlukları görünür ( tüm zaman dilimlerinde ).
Yenile düğmesinin grafik üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Terminal tamamen yeniden başlatıldıktan sonra delikler kaybolur.
...ve uzun zaman oldu.