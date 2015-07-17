delikler - sayfa 3

Bu, yapı 249'da mı oluyor?

Erişim noktalarını kontrol edelim - belki içlerinde problemler vardır.

 
Renat :

Bu, yapı 249'da mı oluyor?

Erişim noktalarını kontrol edelim - belki içlerinde problemler vardır.


inşa 249

tekrar değiştirmeyi denedi:
Sunucu --> Sunucu Yedekleme: delikler görünür.
Sunucu Yedekleme --> Sunucu: delikler kalır + Yenile: delikler kaybolur.

 
zigan :

inşa 249

tekrar değiştirmeyi denedi:
Sunucu --> Sunucu Yedekleme: delikler görünür.
Sunucu Yedekleme --> Sunucu: delikler kalır + Yenile: delikler kaybolur.

Mesaj için teşekkürler, düzelteceğiz.
 

Yine, delikler veya daha doğrusu, gizemli bir şekilde, çubuklar kaybolur (işlemler boşlukta asılı kalır).

 

Hiç böyle bir şey görmemiş olması garip. Burada bir resim var. Dikey gri çizgiler saatin başlangıcıdır

düzeltmenin yolu yok :(

 

tüm barlar da yer yer birbirine karışmışken

lütfen düzelt. gelen tekliflerin bu kalitesi herhangi bir ticaret sistemini öldürecektir. Pürüzsüz bir hikaye iyidir. ancak alınan tekliflerin kalitesi daha da önemlidir

274 inşa

 
zigan :

Yine, delikler veya daha doğrusu, gizemli bir şekilde, çubuklar kaybolur (işlemler boşlukta asılı kalır).

Böyle bir şey var ve güncelleme ve bağlantı kesilmesinden sonra yine aynı yerlerde bağlantı kopuyor.

Ve bazen güncelleme yardımcı olmuyor, dün gece beşinci kez tükürdükten sonra bir dakikalığına euroyu güncellemeye çalıştım ...

Aynı zamanda, geçmiş diğer TF'lerde normal şekilde görüntülenir.

Ve hata ayıklayıcının altında, Copy*() işlevlerine sahip Expert Advisor'da bir dakikalık geçmiş talebinin çok uzun bir şaşkınlığa dönüştüğünü fark ettim, bu arada, bu bir hata olabilir.

 

Bugün terminali açtım ve dünü bulamadım. Dün terminalle çalışmama rağmen


 
marat_a :

Bugün terminali açtım ve dünü bulamadım. Dün terminalle çalışmama rağmen



Ben de bunu görüyorum!
 

İşte bir tane daha.

2010.06.03 - bar yok, daha doğrusu garip görünümlü bir bar.

