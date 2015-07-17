delikler - sayfa 2
Birinin para alması, herkesin aynı şeyi yaptığı anlamına gelmez.
Yazılımımızın %80'ini hayatımız boyunca ücretsiz dağıtıyor ve sınırsız eğitim hesabı sağlıyoruz. Ve rakipler ölüyor.
Detaylı teklifler var, komisyoncular için mevcut.
Neden çarpıtmak? Değişim verileri için ödeme yapmak modern normdur.
Ve kimse seni CQG ile karşılaştırmayacaktı. Ve eğer yazılımdan bahsediyorsak, o zaman herkesten daha iyi bilirsiniz: CQG yazılımı, zaman çerçevesi değiştiğinde çizelgelerdeki çizgilerin birbirinden ayrılmadığı, paralel olanların paralel kaldığı "büyük lig" dir ... bankalar ve finans haberleri TV kanalları tarafından.
Ama koyunlarınıza geri dönelim. Açıkçası, BİR grafikte ÜÇ zaman diliminin karışımı, aracının kayıtsızlığından çok bir geliştirici olarak sizin hatanızdır. Yazılımınız temelde "aptallara" karşı koruma sağlayacak şekilde keskinleştirilmemiştir ve hem müşterileriniz hem de %80 ücretsiz yazılımınızı kullananlar için potansiyel bir tehdit oluşturur. ;)
Ne kadar tanıdık.
Belki de "evet, Metastock, Tradestation seviyesine asla ulaşamayacaksınız. işte buradalar - güç. ve siz de bundan hoşlanıyorsunuz ..." sözlerini hatırlayın.
İşte ufkunuzu genişletecek bir rapor :
Birisi metodik olarak "büyük ligi" kitle pazarından dışarı itiyor ve biri efsaneler anlatıyor :)
Kimse sizi dilden çekmedi - "kitlesel pazarda" yazılımınızın gerçekten bir eşi yok, sadece başka bir yazılım yok :)
"Akmos" ve "Forex Club"dan kendi kendine yazılan ticaret platformları, şaheserlerinize rakip değildir.
Mantığınıza göre, Zhiguli, Mercedes'ten daha üst sınıf bir arabadır, çünkü onlardan daha fazlası çalışır (ve tamir edilir). ;)
Ama bu kitlesel pazar. Birçok banka MT'nizi satın aldı ve Reuters ticaretini terk mi etti? ;)
Başarıdan başınız dönmemesi için şirketinizin aynı Google'da ne kadar ünlü olduğuna hayran kalın.
traderOK :Birçok banka MT'nizi satın aldı ve Reuters ticaretini terk mi etti? ;)
Yanlış karşılaştırma...
Neden çarpıtmak? Değişim verileri için ödeme yapmak modern normdur.
Ve kimse seni CQG ile karşılaştırmayacaktı. Ve eğer yazılımdan bahsediyorsak, o zaman herkesten daha iyi bilirsiniz: CQG yazılımı, zaman çerçevesi değiştiğinde çizelgelerdeki çizgilerin birbirinden ayrılmadığı, paralel olanların paralel kaldığı "büyük lig" dir ... bankalar ve finans haberleri TV kanalları tarafından.
....
Kusura bakmayın ama bu, sizin "Major League" dediğiniz gibi, MQ ürününün yanına bile yaklaşamaz. "Güzel resimler" ile ilgileniyorsanız, bence bu başka bir şeyle ilgili. "Bu markalı şirketler" tarafından yapılan programlar o kadar berbat ki, karşılaştırmanın bile anlamı yok. Tüm bu değerlendiriciler, her şeyden önce, bir gelenektir ve sadece, ama içinde ve aslında çok tatsız ve uygun olmayan bir çöptür, üstelik, onu zar zor sürünen ve yavaş bir hale getiren sayısız çeşitli eşlik eden araçları sürükler. canavar. Ve zhigillerin bununla hiçbir ilgisi yok ve karşılaştırma onların lehine değil ... Bir arabaya kıyasla bu "büyük ligleri" basitçe "paravoz" olarak adlandırmak çok daha doğru olurdu. Major League, diyorsunuz ki, zaten delikli kartlarıyla bu gaspçılardan bıkmışlar, her hapşırık için ödeme istiyorlar. Ve görünüşe göre uzun sürmediler. Şişirilmiş halleri ve "akademisyenlerin" beleş denizleri ile hayatta kalamayacaklar. Eh, eğer onların içine bakarsanız, o zaman 20. yüzyılın sonlarında, yaklaşık olarak 90'ların seviyesinde, sessiz bir korku. :) Maliyetten bahsetmiyorum, sadece bazen kahkahalara neden oluyor, o kadar paraya ne teklif ediyorlar.
Bu yüzden eminim ki MQ yakında bu sektörde trend belirleyici olacak.
Devam.
18 Şubat tamamen yok ve terminal 18'inde açıldı, barlar oradaydı ama ortadan kayboldu!?
Bu MetaQuotes-Demo demo sunucumuzda mı oldu? Az önce kontrol ettim - veriler elimde.
Sağ tıklama menüsünden Yenile komutunu vermeyi deneyin.
Sağ tıklama menüsünden Yenile komutunu vermeyi deneyin.
Evet, "Güncelleme" delikler açar. (ve basmanız gereken her dönem için ortaya çıkıyor)
Kahve ile dikkati dağıtırken - yine delikler yerinde. Ve şimdi sunucu tamamen kapalı.
Evet, sunucuyu unuttum: Her iki sunucuda da (Sunucu ve Sunucu Yedekleme) Güncelleme yapmaya çalıştım, bir tanesinde delikler vardı - ki hatırlamıyorum.