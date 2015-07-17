delikler - sayfa 5

Yeni yorum
 

 
zigan :
Güncellemeyi denediniz mi? Hangi sunucuda?
 

1) Lütfen bilgisayarın yerel saatini kontrol edin - doğru olandan çok farklı değil mi?

2) Terminalin yapısı nedir?

3) Grafiğe sağ tıklayarak "Güncelle" çağrısı yaptıktan sonra efekt kaybolmuyor mu?

 
Renat :

1) Lütfen bilgisayarın yerel saatini kontrol edin - doğru olandan çok farklı değil mi?

2) Terminalin yapısı nedir?

3) Grafiğe sağ tıklayarak "Güncelle" çağrısı yaptıktan sonra efekt kaybolmuyor mu?


1. Fark yaklaşık 1-2 dakikadır.

2.292

3. Grafiğe sağ tıklayarak "Yenile" çağrıldıktan hemen sonra efekt kaybolmuyor. Ancak bir süre sonra (gece boyunca) ortadan kayboldu ve başka bir yerde ortaya çıktı.

Şimdi grafik böyle görünüyor. yol:

 
4) hangi ticaret sunucusu? MetaQuotes-Demo'muzda böyle bir şey yok
 

Renat :
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет

MetaQuotes-Demo

Birkaç saat oldu ve her şey normale döndü.

 

Ve EURUSD grafiği şimdi şöyle görünüyor

 
Yenile'yi tıklamayı deneyin.
 

Yenile'ye basıldı, 5 dakika bekledi.

grafik. aşağıdaki formu aldı:

 

Terminali tamamen yeniden yükledi - efekt kayboldu.

1234567
Yeni yorum