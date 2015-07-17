delikler - sayfa 5
1) Lütfen bilgisayarın yerel saatini kontrol edin - doğru olandan çok farklı değil mi?
2) Terminalin yapısı nedir?
3) Grafiğe sağ tıklayarak "Güncelle" çağrısı yaptıktan sonra efekt kaybolmuyor mu?
1. Fark yaklaşık 1-2 dakikadır.
2.292
3. Grafiğe sağ tıklayarak "Yenile" çağrıldıktan hemen sonra efekt kaybolmuyor. Ancak bir süre sonra (gece boyunca) ortadan kayboldu ve başka bir yerde ortaya çıktı.
Şimdi grafik böyle görünüyor. yol:
Renat :
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Demo
Birkaç saat oldu ve her şey normale döndü.
Ve EURUSD grafiği şimdi şöyle görünüyor
Yenile'ye basıldı, 5 dakika bekledi.
grafik. aşağıdaki formu aldı:
Terminali tamamen yeniden yükledi - efekt kayboldu.