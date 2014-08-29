MQL5&#39;te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 44

Dimka-novitsek :

...

Başımı eğeceğim, şimdi ne yapmalıyım?

Her şeyden önce, sorunuzu daha açık bir şekilde formüle etmek için. Bu sefer sorunun ne olduğu hiç belli değil. ))
 

Ve harika bir cevabınız var! Sadece onu hemen görmedim. Danışmanın tüm işlevini kene üzerine taşıdım, {} içindeki her şey danışmanın OnInit() işlevine aktarıldı,,hafta sonları ve derleme gerçekleşmedi.

Çünkü orada bu gülünç dönüş tıkandı.

Dimka-novitsek :
Ve harika bir cevabınız var! Sadece onu hemen görmedim. Ben, işaretlediği danışmanın tüm işleviyim, hepsi bu
Çıktı yy.mq5 dosyası nedir? initGraph () işlevi var mı?
 
İşler!! ! Her durumda, artık grafiklerin ne üzerine boyanmadığını görebilirsiniz. Ve uyarı baskıları yazıyor ..
 
Bu, özellikle hafta sonu hata ayıklaması için Uzman Danışmanın adıdır. OnInit'te bir işlevde her şeye sahiptir (yani, doğru söylemek gerekirse, her şey, her şey, tüm hesaplamalar), grafikleri görebilirsiniz. Teşekkürler!! Şu ana kadar çözülemeyecek hiçbir sorun yok.
 
MUCİZELER!!! Danışmanı çizelgeye atıyorum. Çizer - 3-4 saniye yanıp söndükten sonra her şey (hepsi değil) çizer ve 10 saniye sonra ... KAYBOLUR !! Grafikten kayboluyor! Yardım bile istemiyorum, 5483 satırlık devasa bir kod var, inanılmaz!
 
Bilgisayarı yeniden başlatacağım, yolunda gitmeyen bir şeyler var... Böyle olamaz!
 
Dimka-novitsek :
MUCİZELER!!! Danışmanı çizelgeye atıyorum. Çizer - 3-4 saniye sonra yanıp söner, her şeyi çizer ve 10 saniye sonra ... KAYBOLUR !! Grafikten kayboluyor! Yardım bile istemiyorum, 5483 satırlık devasa bir kod var, inanılmaz!
KORKU!!! Ve KAYBOLDUĞUNDA kütükte ne görüntüleniyor?!
 
2012.09.29 19:03:09 Hafta sonu yy (GBPUSD,H1) dizisi 'Hafta sonu yy.mq5' (4873,19) içinde aralık dışında - kelimeler anlaşılmaz..
 

bilgisayar çok yavaş..

Ah, bir dizi.. Hala anlamıyorum. Bu, günlükteki son gönderidir.

