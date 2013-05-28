Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Terminali test etmek için şube yok. Yoksa her yorum için yeni bir dal mı?
"kullanıcıyı hatırla" çalışmıyor ...
Mesaj için teşekkürler. zaten düzeltiliyor
https://www.mql5.com/ru/forum'da olduğu gibi mql5.ru'nun ana sayfasındaki konuların listesini görmek istiyorum.
Genelde istenilen konuya gelene kadar 2-3 kere tıklamak çok sakıncalı (ergonomik ve alakasız değil)…genel olarak bu an pek düşünülmüyor.
Bazen forum böyle veriyor. - Boş bir sayfaya bağlantı. Opera 10.10
Bazen forum böyle veriyor. - Boş bir sayfaya bağlantı. Opera 10.10
Onu zaten düzeltiyoruz.
tabiri caizse, bir profili kaydederken bir aksaklık :(
Vatansever bir şekilde Rusya'dan geldiğimi yazmak istedim ...
tabiri caizse, bir profili kaydederken bir aksaklık :(
Vatansever bir şekilde Rusya'dan geldiğimi yazmak istedim ...
Chrome kullanıyor musunuz? Ne yazık ki, normal ifadelerle (latin olmayan karakterlerle) henüz çözülmemiş bilinen sorunlar var. Sırayla bir geçici çözüm bulmaya çalışacağız.
Foruma "kullanıcı varlığı" göstergesi eklemek mümkün müdür? onlar. şu anda gerçek zamanlı bir kullanıcı var mı .. ICQ'daki gibi.
Bu işlevsellik planlardaydı. bence çok beklememize gerek yok
Bu işlevsellik planlandı. bence çok beklememize gerek yok
Profilinize "gizli kal" seçeneğini eklemeyi unutmayın.
Mesela benim için parlayacakları benim için parlamıyor ...