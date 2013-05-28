Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 7

Terminali test etmek için şube yok. Yoksa her yorum için yeni bir dal mı?

DDFedor :

"kullanıcıyı hatırla" çalışmıyor ...

Mesaj için teşekkürler. zaten düzeltiliyor

 

https://www.mql5.com/ru/forum&#39;da olduğu gibi mql5.ru'nun ana sayfasındaki konuların listesini görmek istiyorum.

Genelde istenilen konuya gelene kadar 2-3 kere tıklamak çok sakıncalı (ergonomik ve alakasız değil)…genel olarak bu an pek düşünülmüyor.

Bazen forum böyle veriyor. - Boş bir sayfaya bağlantı. Opera 10.10

sergeev :

Bazen forum böyle veriyor. - Boş bir sayfaya bağlantı. Opera 10.10

Onu zaten düzeltiyoruz.

 

tabiri caizse, bir profili kaydederken bir aksaklık :(

Vatansever bir şekilde Rusya'dan geldiğimi yazmak istedim ...

 
Foruma "kullanıcı varlığı" göstergesi eklemek mümkün müdür? onlar. şu anda gerçek zamanlı bir kullanıcı var mı .. ICQ'daki gibi.
alsu :

tabiri caizse, bir profili kaydederken bir aksaklık :(

Vatansever bir şekilde Rusya'dan geldiğimi yazmak istedim ...

Chrome kullanıyor musunuz? Ne yazık ki, normal ifadelerle (latin olmayan karakterlerle) henüz çözülmemiş bilinen sorunlar var. Sırayla bir geçici çözüm bulmaya çalışacağız.

ruslanchik :
Foruma "kullanıcı varlığı" göstergesi eklemek mümkün müdür? onlar. şu anda gerçek zamanlı bir kullanıcı var mı .. ICQ'daki gibi.

Bu işlevsellik planlardaydı. bence çok beklememize gerek yok

 
murad :

Bu işlevsellik planlandı. bence çok beklememize gerek yok



Profilinize "gizli kal" seçeneğini eklemeyi unutmayın.

Mesela benim için parlayacakları benim için parlamıyor ...

