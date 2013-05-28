Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 5
Ve neden şubelere buradan devam etmiyoruz:
MetaTrader 5 beta testi başladı
MetaTrader 5 İstemci Terminali yapılarındaki değişikliklerin listesi
https://www.mql5.com/ru/docs
Soldaki gezginde açıkça iki bağlantı daha isteniyor:
- *.chm olarak yükle
- *.pdf olarak yükleyin (ihtiyacı varsa)
Kabul ediyorum!
Bu, µl aracılığıyla terminalden erişim gibi hizmetlerin olacağı anlamında anlaşılırsa,
örneğin, mevcut faiz oranlarını ve diğer piyasaya yakın bilgileri okumak?
Yoksa kod kitaplığı gibi bir hizmetle mi ilgili?
Bu arada, kullanıcılar tarafından geliştirilen "yerleşik kodun" toplanması için bir teklif var,
ve güncelleme için terminal aracılığıyla erişilebilir, bir tür depo ...
Henüz hizmet listesinin tamamını açıklamayacağız, yeni sürümler yayınlandığında her şeyi göstereceğiz.
Aslında, MQL5.community'nin yeni sürümleri her 1-3 günde bir yayınlanacaktır.
Sayfayı yenilemek için Genel Tartışma'ya tıklayamayacağınız ortaya çıktı. f5 - sıkıcı tuşuna basmalıyım.
Resimlerle "çarpma" olayını hatırlatayım...
Hangisi nerede ve neyin görünmediğini gösterir ...
Ana sayfaya bakıyoruz, yeni mesaj yok.
Konuyu açıyoruz ve hala orada ne olduğunu görüyoruz ...
Önbelleğe alma ve okuma durumları ile ilgili sorunlar olsa da, bu tür etkilere yol açar. Önümüzdeki günlerde her şeyi düzelteceğiz.
TAMAM!
acele etme, asıl şey unutmamak ...
Renat, bir konuya daha değinmek istiyorum - SSS. Bu sadece gerekli bir şey. Bir konuyu veya soruyu bir kez ele aldıktan sonra, bir kişiye bir bağlantıyla cevap vermek, konuyu yeniden boyamaktan çok daha kolaydır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
SSS politikamızı daha önce açıkladım :
SSS tamamen çalışmayan ve ölçeklenemeyen bir şeydir. Hiç kimsenin başlangıçta SSS'yi okumaya hemen gitmeyeceği iddia edilebilir.
Uygun büyüklükte bir SSS, yapılandırma ve arama gerektiren bir canavar haline gelir. Her zamanki gibi, "ejderhayı öldüren, kendisi de bir ejderha olur."
Bilgi sağlama ve toplu ve ücretsiz eğitim yürütme sorununun nasıl çözüleceğine dair kendi pratik ve zaman içinde test edilmiş anlayışımız var.
Forumun ana sayfasında, konuların son değişiklik tarihine (son yorumun tarihi) göre sıralandığı ve zaten forum kategorisinde (bu durumda "Genel Tartışma"), önceliğe ve ancak o zaman değişiklik tarihine göre sıralanırlar. Belirli bir kullanıcının okuma durumu, konuların sırasını etkilemez - okunmamış konular yükselmez.
Yukarıda yayınlanan ekran görüntüleri bu kurallara uygundur. Tek an "Geçmiş veri depolama formatı" konusu - görünüşe göre tam ilk ekran görüntüsünün çekildiği anda yaratıldı, ancak ikincisi henüz alınmadı