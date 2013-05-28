Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 6
Bir seçenek ise bölüm başlığında konu sayısının (14) yani (14 / 2) olduğu yerde 2 yeni mesajların olduğu konulardır.
make ve okunmamış sayısı bu linke tıklanarak açıldığında çarpılacaktır.
biraz çocukça bir öneri: ifadeler ekleyin. sohbeti canlandır... ;)
Örneğin, yaylarla - Skype'ta olduğu gibi. çok güzel duygular var.
Okunmamış bir köprüye sahip bir ok, ilk ve en acil olanıdır.
birleştirme...
:)
Bir konu, tanıtım gönderisini silerek en üste yükseltilebilir. Böyle mi amaçlanıyordu?
Lütfen ne demek istediğinizi açıklayın?
Sadece bir yorum ekleyip sonra o yorumu siler misiniz?
Aynen öyle. Sonuç olarak: gerçek bir güncelleme olmadı ve konu üst satıra taşındı.
Ve yanılmıyorsam, bu numara "oku" konu simgesinin durumunu değiştirir. Ama kendim kontrol edemiyorum.
ilk veri:
-IE6
- oturum açmış + "kullanıcıyı hatırla"
- sayfa görünümü
- F5 - sayfayı yenile
sonuç:
- son yetkilendirme olmadan forumun İngilizce kısmına geçmek.
- "geri al" - kullanılamaz.
- MQL5 forumunu tekrar açın - İngilizce versiyonuna bakın.
- "ru" tuşuna basın - yetkilendirme gerektirir
...
"kullanıcıyı hatırla" çalışmıyor...
"kullanıcıyı hatırla" çalışmıyor ...
onaylıyorum.
Ondan önce bir tane daha vardı: güncelleme için beş dakika
ve bundan sonra giriş "unutkan" oldu, her seferinde giriş yapmanız gerekiyor,
düzenli olarak bir kuş koymama rağmen ...