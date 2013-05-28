Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 6

Bir seçenek ise bölüm başlığında konu sayısının (14) yani (14 / 2) olduğu yerde 2 yeni mesajların olduğu konulardır.

make ve okunmamış sayısı bu linke tıklanarak açıldığında çarpılacaktır.

 

biraz çocukça bir öneri: ifadeler ekleyin. sohbeti canlandır... ;)

Örneğin, yaylarla - Skype'ta olduğu gibi. çok güzel duygular var.

 

Okunmamış bir köprüye sahip bir ok, ilk ve en acil olanıdır.

 
birleştirme...

 
Oklar kesinlikle yapacak.
 

:)

Bir konu, tanıtım gönderisini silerek en üste yükseltilebilir. Böyle mi amaçlanıyordu?

 
:)

Lütfen ne demek istediğinizi açıklayın?

Sadece bir yorum ekleyip sonra o yorumu siler misiniz?

 
Lütfen ne demek istediğinizi açıklayın?

Aynen öyle. Sonuç olarak: gerçek bir güncelleme olmadı ve konu üst satıra taşındı.

Ve yanılmıyorsam, bu numara "oku" konu simgesinin durumunu değiştirir. Ama kendim kontrol edemiyorum.

 

-IE6

- oturum açmış + "kullanıcıyı hatırla"

- sayfa görünümü

- F5 - sayfayı yenile

sonuç:

- son yetkilendirme olmadan forumun İngilizce kısmına geçmek.

- "geri al" - kullanılamaz.

- MQL5 forumunu tekrar açın - İngilizce versiyonuna bakın.

- "ru" tuşuna basın - yetkilendirme gerektirir

...

"kullanıcıyı hatırla" çalışmıyor...

 
...

onaylıyorum.

Ondan önce bir tane daha vardı: güncelleme için beş dakika

ve bundan sonra giriş "unutkan" oldu, her seferinde giriş yapmanız gerekiyor,

düzenli olarak bir kuş koymama rağmen ...

