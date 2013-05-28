Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 8

DDFedor :

mesaj için teşekkürler. düzeltmeler yapıldı ve şimdi kaydırma çubukları görünmelidir. (kod penceresinin içeriğini güncellemeyi unutmayın)

 
kombat :
Hatta periyodik olarak girişten atıyor ...

alexvd :

Lütfen profil ayarlarınızda IP adresi bağlamanın etkin olup olmadığını kontrol edin.


Evet, dahil.

Tamam ... buraya kadar sorun yok, sorunlara dikkat edeceğim.
 

Makalelere yapılan yorumlar garip görünüyor. Tarayıcı - IE8 (uyumluluk modunu etkinleştirmek durumu değiştirmez).

[Silindi]  
Teşekkürler, zaten farkındayız ve bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla, yorum önizlemesi tamamen yeniden tasarlanacak
 

Başka bir not: "MQL5: MetaTrader'da mekanik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi" satırındaki sayfaların en altında, bağlantı MT4 web sitesine işaret ediyor, ancak MQL5 terminalin bir sonraki sürümüne ait.

[Silindi]  
lea :

Başka bir not: "MQL5: MetaTrader'da mekanik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi" satırındaki sayfaların en altında, bağlantı MT4 web sitesine işaret ediyor, ancak MQL5 terminalin bir sonraki sürümüne ait.

Teşekkürler, düzeltildi.

 
Makaleler bölümünde Makalelerim'e tıklıyorum - sağda en son baskı (yayına hazır) değil, son taslak görüntüleniyor
