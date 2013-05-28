Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 8
mesaj için teşekkürler. düzeltmeler yapıldı ve şimdi kaydırma çubukları görünmelidir. (kod penceresinin içeriğini güncellemeyi unutmayın)
Hatta periyodik olarak girişten atıyor ...
Lütfen profil ayarlarınızda IP adresi bağlama modunun etkin olup olmadığını kontrol edin ?
Lütfen profil ayarlarınızda IP adresi bağlamanın etkin olup olmadığını kontrol edin.
Evet, dahil.Tamam ... buraya kadar sorun yok, sorunlara dikkat edeceğim.
Makalelere yapılan yorumlar garip görünüyor. Tarayıcı - IE8 (uyumluluk modunu etkinleştirmek durumu değiştirmez).
Başka bir not: "MQL5: MetaTrader'da mekanik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi" satırındaki sayfaların en altında, bağlantı MT4 web sitesine işaret ediyor, ancak MQL5 terminalin bir sonraki sürümüne ait.
Teşekkürler, düzeltildi.