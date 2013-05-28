Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var
Küçük bir aksaklık, harfler ve sayılar birbirine giriyor.
Standart olmayan (büyütülmüş) yazı tiplerine sahibim, belki de bu yüzden.
HideYourRichess , bende de aynı sorun var. Yazı tipleri standarttır, tarayıcı IE 8'dir.
FF'yi de...
Muhtemelen alanın boyutu sabittir.
Merak ediyorum, Dokümantasyon bölümü mt5 yardımının en son sürümünü içeriyor mu?
mql5.com web sitesi her güncellendiğinde güncellenir.
İyi.
Kahretsin, nasıl oldu da benden daha fazla mesajın var?!
Muhtemelen denir - sıfırdan başlayın. selam verme. O kadar önemli değil.
Listedeki bir konuya tıkladığınızda hemen son mesaja gidersiniz...
yapardım...
Muhtemelen denir - sıfırdan başlayın. selam verme. O kadar önemli değil.
Hayır, yeni boş bir forumda bu kadar çok gönderisi olan Chelas'ı görmek harika. Bunların geliştiriciler olduğu açıktır.
konunun kendisi
Avatarlarımız eski sitede kaldı.